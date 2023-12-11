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DAP İdaresi hayatlara dokunmaya devam ediyor

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Erzurum'da, DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin desteklediği projeler kapsamında; engelliler, süs eşyası yapmayı ve robotik kodlamayı öğreniyor.

Erzurum'da, DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin desteklediği projeler kapsamında; engelliler, süs eşyası yapmayı ve robotik kodlamayı öğreniyor.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile engelli bireyler için hizmet verecek olan "Toprakla Gelen Engelsiz Sanat" ve "Engelsiz Mucitler Geleceği Kodluyor" proje atölyelerinin açılışı yapıldı. Proje kapsamında alınan malzemelerle, merkeze gelen engelliler, bir taraftan robotik kodlama öğreniyor, ahşap atölyesinde ahşap kesme ve oyma setlerini kullanmayı, çömlek ve çini atölyesinde de tabak, vazo ve süs eşyası üretimini öğreniyor.

Törende konuşan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak, bölgenin potansiyelini öne çıkarıp bu alanda yatırım yaptıklarını söyledi. Kalkınmayı sadece yol ve fabrika olarak düşünmediklerini ifade eden Demirdöğen, "Bunun sosyal tarafını da düşünerek yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bu insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracağı ve yaşam standartlarını yükselteceği imkanları sağlamamız gerekiyor. Bu anlamda, daha önce Erzurum Milli Eğitim İl Müdürlüğü bünyesinde Mutlu Cafe gibi bu alandaki yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Bir dakika sonra ne olacağımızın garantisi yok. Bu yüzden mümkün olduğu kadar şikayet etmek yerine konforu artıracak, rahatı sağlayacak projeleri bekliyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Uzun süre çalışılmış projelerine desteklerinden dolayı DAP İdaresi'ne teşekkür eden, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, "Engelsiz Mucitler Geleceği Kodluyor" projesinin bir milyon liralık bütçesinin DAP İdaresi tarafından, diğer yüzde 25'inin ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca karşılandığını belirtti. Projeyle, 3D ve ahşap yazıcı gibi malzemeler alındığını, 3 boyutlu yazıcılarla çeşitli maketlerin üretilmeye başlandığını dile getiren İlbaş, bu çalışmaları önemsediklerini anlattı.

"Toprakla Gelen Engelsiz Sanat" projesine de değinen İlbaş, şunları söyledi: "800 bin liralık bütçeyi DAP karşıladı. Bakanlığımız da 200 bin liralık ek finansman sağladı. Çini fırını, çömlek çarkı ve ham madde olarak kil ve boya alındı. Engelli öğrenciler tarafından çömlek, çini tabaklar ve takılar üretiliyor. Erzurum'daki bütün şehitlerimizin adları çini tabaklara yazılarak şehit ailelerimize takdim edilecek."

Açılışa, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, kurum müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Başkanları ile engelliler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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