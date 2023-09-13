DAP Bölge Kalkınma İdaresi, çiftçilere yem bitkileri tohumu dağıttı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Hizan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Yem Bitkileri Tohumu Dağıtım' projesi kapsamında 157 çiftçiye 5 bin kilo yonca ve 5 bin kilo korunga tohumu dağıtıldı. Programda konuşan Kaymakam Nurhalil Özçelik, yerel dinamikleri harekete geçirmenin ülkeyi kalkındırmanın bir yolu olduğunu belirtti ve projeye destek veren DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına teşekkür etti.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Hizan Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen 'Yem Bitkileri Tohumu Dağıtım' projesi çerçevesinde 157 çiftçiye 5 bin kilo yonca ve 5 bin kilo korunga tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Hizan Kültür Merkezindeki konferans salonunda düzenlenen tohum dağıtım programında konuşan Kaymakam Nurhalil Özçelik, "Ülkeyi kalkındırmanın yöntemlerinden biri de yerel dinamikleri harekete geçirmekten geçiyor. Yonca yetiştiriciliğini destekleyip üretim miktarının artırılmasına katkı sağlayan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına teşekkür ediyorum. Tohum alan çiftçilerimize projenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

Düzenlenen programa Kaymakam Nurhalil Özçelik, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Hizan Tarım ve Orman Müdürü Orhan Durmaz, şube müdürleri ve çiftçiler katıldı. - BİTLİS