DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Bingöl'de incelemelerde bulundu

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Bingöl Tarımsal Makine Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Tunceli'deki açılış ve imza törenlerine katılan Başkan Demirdöğen, Elazığ'a giderek Bal Sağım Makinesi ile Bal Dinlendirme Tankı dağıtım törenine, Bingöl'de ise Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından işletilen Tarımsal Makine Parkı'nda incelemelerde bulundu. Bingöl Damızlık Sağır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç tarafından karşılanan Başkan Demirdöğen, DAP İdaresi tarafından desteklenen işletmeyle ilgili ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"DAP'ın desteği ile büyüyoruz"

Birlik Başkanı Koç, "DAP İdaresi tarafından sağlanan makineler bizim için çok önemli. 22 dönüm büyüklüğünde bir kampüs yaptık ve çiftçinin rahat edeceği bir ortam oluşturduk. 2007 yılında Muş'tan Bingöl'e süt geliyordu, şimdi ise özellikle yaz sezonunda 150-200 tona yakın süt üretimi var, şu anda ise 60-70 ton arasında süt üretimi yapıyoruz. Yem karma makinasına ihtiyacımız var. O makinenin temini için de proje hazırlıyoruz. DAP'ın sağladığı makineler olmasaydı bu hale gelemezdik. DAP İdaresi'ni hep yanımızda hissettik. Sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kalkınma yerelden başlar"

DAP İdaresi'nin çiftçinin, üretenin her zaman yanında olduğunu ifade eden Başkan Demirdöğen, katma değerli üretime imkan sağlayan her çabaya destek olduklarını söyledi. 2013 yılından bu yana, DAP İdaresi'nin Bingöl'ün 12 adet tarım sektörü projesine toplam 37 milyon 815 bin 460 lira destek sağladığını belirten Demirdöğen, bu kapsamda 25 adet modern tarımsal makine, 82 ton tohum dağıtımı, 250 adet süt sağım makinesi, 20 adet süt soğutma tankı, bir adet işleme tesisi, 30 adet kırkım makinesi desteğinde bulunduklarını ifade etti. Kalkınmanın da yerelden başlayacağına dikkat çeken Demirdöğen, çiftçiliği daha da itibarlı meslek haline getirmek için desteklerinin devam edeceğini söyledi. - ERZURUM