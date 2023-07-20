DAP Bölge Kalkınma İdaresi 2022 Faaliyet Raporunu Açıkladı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi faaliyet kapsamı alanında bulunan 15 ilin potansiyelini değerlendirilip rekabet gücünü artırarak ulusal büyümeye ve kalkınmaya katkısının azami seviyeye çıkarılması amacıyla, ekonomik, kültürel ve sosyal yönüyle topyekün bir kalkınmayı hedeflediğini belirtti.

2022 yılında 250 proje yürütüldü

Faaliyet kapsamı alanında bulunan 15 ilde (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Sivas, Van) kalkınma projeleri hazırlayan ve uygulayan DAP Bölge Kalkınma İdaresi, 2022 faaliyet raporunda çalışmalarını özetlerken, "Sorumlu olduğu bölgede tarımsal sulama, hayvan pazarları ve kesimhaneler, bitkisel üretimde çeşitlilik ve verimliliğin artırılması, meyveciliğin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı, okuma kültürünün geliştirilmesi, bölgenin tarihi kent merkezlerinin kimliğine uygun bir şekilde yenilenmesi ve dünya kültürel mirasına kazandırılması gibi önemli alanlarda hayata dokunan ve değer katan faaliyetlere ilişkin 2022 yılında 250 proje yürütülmüştür. DAP Bölge Kalkınma İdaresinin yürütmüş olduğu proje ve faaliyetlere ilişkin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereği temel bir çıktı olan 2022 yılı faaliyet raporunda ayrıntılarla gösterilen çalışmalara ilişkin ödeneklerden yüzde 89' unun harcandığı görülmektedir." dedi.

Bölgenin can damarı hayvancılık

Doğu Anadolu Bölgesinin yerel dinamiklerini harekete geçirerek ve bölgenin kalkınmasını hızlandıracak yatırımlara devam edileceği belirtilen değerlendirmede şu önerilerde bulunuldu " Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli ekonomik sektörünü tarım oluşturmaktadır. Bu çerçevede, hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretilen ürünlerin pazarlanabilirliğinin artırılması son derece önemlidir. Bölge hayvancılığında önemli girdi sağlayan zengin mera alanlarının ıslah edilmesi, buralardan faydalanan hayvan ve insan refahına yönelik tedbirlerin alınması dolayısıyla meraların verim ve kalitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun yanında bitkisel üretimde yem bitkisi, sebzecilik ve meyveciliğe destek verilerek katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sunacaktır. Bitkisel üretimde verimliliği, kaliteyi ve ürün çeşitliliğini artırmak açısından da sulamaya açılacak alan miktarının hızla artması için sulama şebekelerinin öncelikle yapılması önem taşımaktadır. Bölge kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılması ve bölgenin beşeri, ekonomik, kültürel kaynaklarının bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi ve bölge potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla araştırma, etüt ve fizibilite faaliyetlerinin yürütülmesi önem arz etmektedir. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için gerekli olan nitelikli ve yeterli personel istihdamı, personelin özlük haklarının iyileştirilmesi, görev tanımlarının netleştirilmesi gibi diğer önemli adımların da atılması, hizmetlerin etkililiği ve verimliliğinin yükseltilmesi açısından önem taşımaktadır." - ERZURUM