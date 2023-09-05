Danimarka, Afrika'nın Yeşil İklim Fonu'na katkıda bulunacak

Danimarka, 2024-2027 yılları arasında Afrika'nın Yeşil İklim Fonu'na 1,6 milyon Danimarka kronu tutarında katkıda bulunacak. Bu katkıyla 2020-2023 döneminde kaydedilen tutar ikiye katlanacak.

KOPENHAG, 5 Eylül (Xinhua) -- Danimarka Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin 2024-2027 yılları arasında Afrika'nın Yeşil İklim Fonu'na 1,6 milyon Danimarka kronu (230 milyon ABD doları) tutarında katkıda bulunarak, 2020-2023 döneminde kaydedilen tutarı ikiye katlamayı planladığını duyurdu.

Danimarka Kalkınma Yardımı ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Afrika İklim Zirvesi'nde söz konusu kararı açıkladı.

Jorgensen, "İklim ve kalkınma politikası birbiriyle bağlantılı unsurlar. Bu nedenle Danimarka'nın yaptığı kalkınma yardımlarının giderek artan bir kısmı, gelecekte yeşil hedeflere ayrılacak" dedi.

Jorgensen, ülkesinin birleşik bir iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm gündemi oluşturmak üzere Afrikalı liderlerle işbirliği yaptığını söyledi.

Danimarkalı bakan, "Bu zirvede bir Afrika gündemi belirlenecek ve bu iklim kriziyle başa çıkma konulu uluslararası müzakerelerde kesinlikle belirleyici bir hamle olacak" ifadelerini kullandı.

Yeşil İklim Fonu, sera gazı emisyonlarının azaltılması yoluyla Afrika'nın yeşil dönüşümünü finanse ediyor ve kıtanın iklim değişikliğine uyum sağlamasına yardımcı oluyor.