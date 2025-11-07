Dampinge Karşı Önlemler Yürürlüğe Girdi

Birçok ülke çıkışlı "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ve "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere ilişkin ara gözden geçirme soruşturması sonuçlandı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya menşeli "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ile Polonya hariç bu ülkeler menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatında yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemlerin gözden geçirilmesine yönelik ara gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucunda İtalya ve Avusturya'da yerleşik bazı firmaların söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadıkları tespit edildi.

Soruşturma konusu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri çıkışlı "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatında uygulanan ve soruşturma kapsamında gözden geçirilen önlemlere yönelik Tessitura Uboldi Luigi S.r.l. firmasının İtalya menşeli damping önlemlerinin sıfır olarak uygulanacağı firmalar arasından çıkarılması kararlaştırıldı.