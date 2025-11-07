Haberler

Dampinge Karşı Önlemler Yürürlüğe Girdi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, bazı Avrupa ülkelerinden yapılan sentetik iplik ve liflere yönelik dampinge karşı yürürlükte olan önlemleri gözden geçirdi. Soruşturma sonucunda bazı firmaların bu önlemleri etkisiz kılmadığı tespit edildi.

Birçok ülke çıkışlı "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ve "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere ilişkin ara gözden geçirme soruşturması sonuçlandı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya menşeli "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ile Polonya hariç bu ülkeler menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatında yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemlerin gözden geçirilmesine yönelik ara gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucunda İtalya ve Avusturya'da yerleşik bazı firmaların söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadıkları tespit edildi.

Soruşturma konusu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri çıkışlı "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatında uygulanan ve soruşturma kapsamında gözden geçirilen önlemlere yönelik Tessitura Uboldi Luigi S.r.l. firmasının İtalya menşeli damping önlemlerinin sıfır olarak uygulanacağı firmalar arasından çıkarılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
