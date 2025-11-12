Haberler

Damping Soruşturması Sonrası Polistiren İthalatına Kesin Önlem!

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Çin, Tayvan, Hindistan, Güney Kore, Rusya ve Tayland menşeli polistiren ithalatına damping önlemleri getirildi. Yürürlüğe giren tebliğ ile ithalatın dampingli olduğu tespit edilerek kesin önlemler belirlendi.

Çin, Çin Tayvanı, Hindistan, Güney Kore, Rusya ve Tayland menşeli polistiren ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Çin, Çin Tayvanı, Hindistan, Güney Kore, Rusya ve Tayland menşeli polistiren ürününe yönelik damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar uygulamaya konuldu.

Buna göre soruşturma sonucu bu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Otomotivden inşaata, dekoratif uygulamalardan yalıtıma kadar çeşitli alanlarda kullanılan söz konusu eşyanın ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Bu kapsamda, Çin menşeli ürüne yönelik CIF bedelinin yüzde 7,37'si, Çin Tayvanı menşeli ürüne yönelik türüne ve şirketine göre yüzde 7,56'sı, yüzde 19,96'sı, yüzde 16,12'si, yüzde 25,51'i oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Güney Kore menşeli polistirene yönelik de ürünün türüne ve firmasına göre yüzde 3,50, yüzde 8,09 ve yüzde 11,22, Rusya menşeli ürüne yönelik yüzde 20, Tayland menşeli ürüne yönelik yüzde 16,98 ve Hindistan menşeli ürüne yönelik yüzde 12,96 ile yüzde 20,34 oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

Söz konusu önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak. Önlemlerin sona erme tarihinden önce nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde uygulama, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz

Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz
Sadettin Saran'ın büyük hayali Alexander Sörloth

Hayalindeki o forvet! İsmi sizlere hiç de yabancı değil
Düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Dünyaca ünlü futbolcu Oscar antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü futbolcu antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı

İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları

İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.