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Damat Tween, metaverse mağazadan ilk görüntüleri paylaştı

AA - Gökhan Yıldız - Ekonomi
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Damat Tween, metaverse mağazadan ilk görüntüleri paylaştı

Geleceğin yeni evreni olan metaversede hazırlık aşamalarını tamamlayan Damat Tween, 2022-23 Sonbahar/Kış sezonu ile birlikte müşterilerin deneyimine sunulacak mağazasından ilk görüntüleri paylaştı.

Geleceğin yeni evreni olan metaversede hazırlık aşamalarını tamamlayan Damat Tween, 2022-23 Sonbahar/Kış sezonu ile birlikte müşterilerin deneyimine sunulacak mağazasından ilk görüntüleri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Damat Tween'in metaversede oluşturacağı moda akımı için geri sayım sürüyor.

Mağazada avatarlar eşliğinde düzenlenen defilede Damat Tween 2022-23 Sonbahar/Kış koleksiyonuna yönelik stil ipuçları yer alıyor. Koleksiyondan bazı parçaların NFT olarak sergilendiği görüntülerde, metaverse mağaza mimarisinden detaylara da yer veriliyor.

GoArt Metaverse platformu ile iş birliğinde metaverseye adım atan Damat Tween, metaverse mağazası ile müşterilerine zaman tasarrufu ayrıcalığı sunacak.

Markanın ayrıcalıklı müşterileri mağazaya gitmek zorunda kalmayacak, diledikleri lokasyondan Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) ve Sanal Gerçeklik (Virtual Reality-VR) teknolojileri ile metaverse mağazasında sanal gezinti yaparak Damat Tween koleksiyonlarını tüm özellikleri ile inceleyecek, satın almak istediği kıyafeti istediği bedende kendi avatarına giydirme fırsatı yakalayacak.

Beğendiği ürünleri online olarak satın alarak alışverişini tamamlayacak.

Mağazada, Damat Tween'i bünyesinde bulunduran Orka Holding'in geçmişten bugüne yolculuğunu anlatan bir rehber de yer alacak.

Damat Tween, mağaza açılışı ile birlikte özel bir kapsül koleksiyon çıkararak NFT ürünlerin satışını gerçekleştirmeyi ve 2022-2023 sezon defilesini metaversede gerçekleştirmeyi planlıyor.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi

Metaverse Tween Ekonomi Haberler

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