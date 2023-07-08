Damacana Suyun Fiyatı ve Depozito Ücreti Arttı

DAMACANA suda yaşanan son fiyat artışlarıyla, 1 bardak suyun maliyeti 60 kuruşa ulaştı. Boş damacana depozito fiyatı ise 120 liraya kadar çıktı. Son dönemki fiyat artışlarından damacana su da etkilendi. Son olarak geçen ay yaşanan fiyat artışıyla 19 litrelik damacana suyun fiyatı 55 liraya ulaştı. Son artışla birlikte ilk defa damacana su almanın bedeli, depozitosuyla birlikte minimum 150 liraya ulaştı. Damacanadan doldurulan 1 bardak suyun maliyeti ise 55 ile 60 kuruş arasında değişiyor. Yurt dışından gelen ham maddeyle yapılan plastik damacanaların depozitosu da 120 lira oldu. Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) yöneticisi Halil Mert, damacana su fiyatının geçen yıl 15 ile 30 lira arasında değiştiğini söyleyerek, Bu sene artan maliyetlerle birlikte suyun fiyatı 35 ile 55 lira arasında değişiyor. Boş damacana için depozito fiyatları da benzer şekilde arttı. Onun da fiyatı geçen sene 70 ile 90 lira arasındaydı, şu an 120 liraya ulaştı. Bir kişi ilk defa damacana su alacaksa depozitoyla birlikte 150 lira gibi bir rakam ödemesi gerekiyor. Son gelen zamlardan sonra damacanadan doldurulan 1 bardak suyun fiyatı 60 kuruşa kadar ulaştı dedi. GERİ DÖNÜŞÜM Boş damacanaların dönüştürüldüğünü belirten Mert, Müşterilerimizden ricamız, maliyetler arttığı için damacanaların geri dönüşümüne daha fazla önem vermeleri. Biz damacanaları alıp dönüştürüyoruz. Kullanılamayacak durumdaysa kesip ekonomiye kazandırıyoruz. Vatandaşlarımız damacanaları kriter dışında kullanmasın. Damacanalar 70 doluma kadar kullanılıyor. Bu damacanalara meyve suyu gibi ürünler koyuluyor bu türler şeylerden uzak durulması gerekiyor diye konuştu. (DHA)

DAMACANA suda yaşanan son fiyat artışlarıyla, 1 bardak suyun maliyeti 60 kuruşa ulaştı. Boş damacana depozito fiyatı ise 120 liraya kadar çıktı.Son dönemki fiyat artışlarından damacana su da etkilendi. Son olarak geçen ay yaşanan fiyat artışıyla 19 litrelik damacana suyun fiyatı 55 liraya ulaştı. Son artışla birlikte ilk defa damacana su almanın bedeli, depozitosuyla birlikte minimum 150 liraya ulaştı. Damacanadan doldurulan 1 bardak suyun maliyeti ise 55 ile 60 kuruş arasında değişiyor. Yurt dışından gelen ham maddeyle yapılan plastik damacanaların depozitosu da 120 lira oldu. Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) yöneticisi Halil Mert, damacana su fiyatının geçen yıl 15 ile 30 lira arasında değiştiğini söyleyerek, Bu sene artan maliyetlerle birlikte suyun fiyatı 35 ile 55 lira arasında değişiyor. Boş damacana için depozito fiyatları da benzer şekilde arttı. Onun da fiyatı geçen sene 70 ile 90 lira arasındaydı, şu an 120 liraya ulaştı. Bir kişi ilk defa damacana su alacaksa depozitoyla birlikte 150 lira gibi bir rakam ödemesi gerekiyor. Son gelen zamlardan sonra damacanadan doldurulan 1 bardak suyun fiyatı 60 kuruşa kadar ulaştı dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM

Boş damacanaların dönüştürüldüğünü belirten Mert, Müşterilerimizden ricamız, maliyetler arttığı için damacanaların geri dönüşümüne daha fazla önem vermeleri. Biz damacanaları alıp dönüştürüyoruz. Kullanılamayacak durumdaysa kesip ekonomiye kazandırıyoruz. Vatandaşlarımız damacanaları kriter dışında kullanmasın. Damacanalar 70 doluma kadar kullanılıyor. Bu damacanalara meyve suyu gibi ürünler koyuluyor bu türler şeylerden uzak durulması gerekiyor diye konuştu. (DHA)