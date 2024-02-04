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DAİMFED, yerel seçimler öncesi yaşanılabilir bir kent için komite oluşturdu

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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), yerel seçimler öncesi daha yaşanılabilir bir kent için komite oluşturduğunu duyurdu. Toplantıda çeşitli konular ele alındı ve çözüm önerileri sunuldu.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) yerel seçimler öncesi daha yaşanılabilir bir kent için komite oluşturulduğunu bildirdi.

DAİMFED yaklaşan yerel seçimler öncesi yaşanılabilir kent için toplantı yaptı. Toplantıya DAİMFED Genel Başkan Vekili Mehmet Faruk Bozkurt, Genel Başkan Yardımcısı Sayım Azmaz, Genel Sekreter Enes Yılmaz, Kentsel Dönüşüm ve Mevzuat Başkanı Timuçin Güvercin, ARGE Başkanı Barış Yıldırım, Teknik Müşavir Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu, AKAMDER Başkan Vekili Hüseyin Arslan ve AKAMDER Genel Sekreteri Mehmet Ali İnan katıldı.

Bozkurt ; "DAİMFED olarak sosyal sorumluluk hedeflerimiz doğrultusunda çalıştay niteliği taşıyan bu buluşmamızda önemli değerlere dikkat çekmeyi hedefledik. Mahalli idareler için daha yaşanılabilir şehirler oluşturmak adına sorunları analiz etmek, çözüm önerileri sunmak ve gelişimin önünü açmak için proje ve inovasyon önerileri hazırladık. Seçimler öncesi kurulan bu komite daha planlı ve yaşanılabilir şehirler oluşturmayı amaçlamakta ve bu kapsamda Adana için ulaşımdan, turizme kadar birçok konuda proje ve fikirler ürettiğimize inanıyorum. Çalıştay havasında geçen toplantımızda oluşturulan öneriler DAİMFED'in teknik, akademik ve sektörel uzmanları tarafından değerlendirildi. Yapılan bu çalıştay'ın kitapçık haline getirilip mahalli idarelere talip olup aday olan tüm siyasi partilerin adaylarına detaylı bir şekilde aktarıp vereceğiz. Kitapçık içerisinde Adana'nın metro sorunlarından, su turizmine, hafif raylı sisteminden şehrin imar uygulamalarına, doğal afet planından, spor tesisleri alanlarına kadar birçok konu ele aldık ve çözüm önerileriyle beraber raporlaştırdık" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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