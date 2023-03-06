DAİMFED İslahiye deprem bölgesinde

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret ederek, afet bölgesinde yaşananları ve şartları yerinde inceledi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED Başkan Vekili Faruk Bozkurt, DAİMFED Hukuk Müşaviri Av. Selim Aslan ve İslahiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Türkmen'le birlikte deprem sonrası bölgeyi gezerek incelemelerde bulundu.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu bölgeyi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, İslahiye ilçesinin depremden sonra adeta yok olmuş durumda olduğunu ifade ederek, "Mahalle sakinleri parklarda, AFAD çadırlarında hayatlarını zor şartlarda idame etmeye çalışıyorlar. Her ne kadar devletimiz çaba gösterse de felaketin açtığı yaralar derin, sorunlar çok ağır. Netice itibarıyla bunların çözülmesi için zamana ihtiyaç var. Tüm bu yaşananlar kabus gibi. Ancak bundan sonraki çalışmalarda denetimler çok önemli ve bunun ne demek olduğunu İslahiye'de görüyoruz ve biz yine de söylemeye devam edeceğiz; denetimler çok önemli" dedi.

Karslıoğlu, defalarca yetkilileri uyardıklarını ifade ederek, "İnşaatı yapan firmalar hemen tabelasının yapıştırıyor rezidans diye ama rezidans demek için bazı kuralların yerine getirilmesi gerekir. Nasıl bir otele yıldızı alırken bazı kurallar varsa, rezidans yapılırken de kurallar vardır. Öyle yaptım oldu, adı da rezidans diyemezsiniz. Bunun için büyük çabalar verdik, vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

"Çok büyük bir afet yaşadık, zararımız çok büyük"

İslahiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Türkmen de acılarının çok büyük olduğunu, Nurdağı'nda çok büyük kayıplar verildiğini dile getirdi. Türkmen, "Bölgede yaşanan depremlerden sonra ilçeler baz alındığında, Türkiye'de en büyük kaybın nüfusa göre orantıladığımızda İslahiye'de olduğunu söyleyebiliriz. Çok büyük bir afet yaşadık, zararımız çok büyük. Ancak biz büyük bir milletiz, yaralarımızı el birliği ile saracağız. Sanayi ve ticaret yapısına bu saatten sonra bakarsak tabii ki büyük zarar gördü. İslahiye ekonomisi, hayvancılık ve tarım üzerine kurulmuştur. Çok büyük işletmelerimiz zarar gördü ama ne diyelim. Bu bir afet, ölenlerimize başsağlığı, yakınlarımıza da sabır diliyorum" şeklinde konuştu.

"Müteahhitlik kurumu artık bilinçlendirilmelidir"

DAİMFED Başkan Vekili Mehmet Faruk Bozkurt da yaraları sarmak için devlet-millet el ele yol almaya çalıştıklarını ifade ederek, "Önemli olan bundan sonra felaketlerden zarar görmemek için yapmamız gerekenler. Öncelikle müteahhitlik kurumu artık bilinçlendirilmelidir. Bu doğrultuda doğru işi ve doğru kurumlarla çalışmak gerekiyor. Önüne gelen artık sektöre girmemelidir. Maalesef sonuç felaket olarak kaçınılmaz oluyor" dedi.

"Sorumlular gereken cezayı almalıdır, alacaktır"

DAİMFED Hukuk Müşaviri Avukat Selim Aslan ise yıkılan binalara ilişkin yapı müteahhidinin sorumluluğu bulunduğunu kaydederek, "Yıkılan binanın yapıldığı yılda yürürlükte bulunan mevzuatlara uygun olarak yapılması ve bina yapımında kullanılan malzemelerin nevi, cinsi ve miktarı mevzuata uygun olarak yapılan inşaatlarda müteahhidin sorumluluğu bulunmamaktadır. Yani yapının yapıldığı yılın mevzuatına uygun demir miktarı ve cinsi, çimento miktarı ve cinsi, kat sayısı, statik projesi olan binaların yıkılması veya hasara uğraması sebebiyle müteahhide sorumluluk yüklenemez. Ancak bu müeyyidelerin dışında işleri tespit edilen sorumlular gereken cezayı almalıdır, alacaktır" diye konuştu. - ADANA