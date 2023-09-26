DAİMFED ile Vakıf Katılım Arasında Gayrinakdi Nitelikli Protokol İmzalandı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) ile Vakıf Katılım arasında 'gayrinakdi nitelikli' protokol imzalandı. Protokol ile federasyon üyeleri finansmana kolayca ulaşabilecek ve çeşitli avantajlardan faydalanabilecek.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) ile Vakıf Katılım arasında 'gayrinakdi nitelikli' protokol imzalandı.

Katılım finans sektörünün referans kurumu olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vakıf Katılım, KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Vakıf Katılım ile DAİMFED arasında imzalanan gayrinakdi nitelikli protokolle, federasyon üyeleri ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek. Ayrıca; teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından faydalanılabilecek.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yaşanılan süreçte finansmana erişim ile avantajlı ürün ve hizmetlerden üyelerin daha fazla yararlanmasının en büyük temennileri olduğunu belirtti.

Karslıoğlu, "Vakıf Katılım ile imzaladığımız gayrinakdi nitelikli protokol ile üyelerimizin ihtiyaç duydukları finansman desteğine ulaşmaları mümkün olacak. Vakıf Katılım'ın sektörümüze ilgi ve desteklerini hissetmemizin çok önemli olduğunu belirtmek isterim. İmzaladığımız protokol, üyelerimize ve her iki kuruma hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ADANA