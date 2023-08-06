DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Vergi Dairesi Yardımlarının Önemini Vurguladı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, vergi dairesinin acil durumlarda sağladığı yardımların sektör işletmeleri için önemli olduğunu belirtti. Karslıoğlu, Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner ve diğer yetkilileri kabul ettiği görüşmede, bu yardımların sorunların çözümünde büyük etkisi olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, acil durumlarda vergi dairesinin yardımlarının çok önemli olduğunu belirterek, "Sektör işletmelerimizin karşılaştığı problemlerde dairenin yardımını fevkalade hissediyoruz" dedi.

Karslıoğlu, Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, Grup Müdürleri Ömer Kılıç, Kamil Kurt, Ziyapaşa Vergi Dairesi Müdürü Seyfettin Şimşek, Mükellef Hizmetleri Müdürü Taner Canbolat'ı kabul ettiği görüşmede yaptığı açıklamada, "Adana'da sektör işletmelerimizin mükellef olarak karşılaştığı problemlerde ya da bürokratik işlem olarak aciliyet durumunda fevkalade yardımlarını hissediyoruz. Bu memnuniyetimiz konusunda bilgi birikim ve tecrübeleriyle başkanımız Ümit Güner'in samimi yaklaşımları önem arz etmektedir. Sorunlarımıza ivedi olarak müdahil olup çözümüne etkisi büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda son olarak yaşadığımız asrın felaketi olan depremde ve sonrasında yaşadığımız sıkıntıların çözümü noktasında gösterilen gayret ve çalışmalar afet bölgesi imkanlarından yararlanmamıza sebep teşkil etmektedir. Devletimizin tanıdığı imkanlardan tüm mükelleflerin faydalanması nihayetinde mağduriyet yaşanmasının önüne geçmek için başkanımızın ve kurumun özverili çalışmalarını yakından takip ediyor başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner ise, "DAİMFED'in gerek sektör olarak gerekse Adana ve ülkemizi ilgilendiren sosyal projelerdeki çalışmalarından memnuniyet duyuyoruz. Adana'nın önemli bir marka yüzü olduğunu görüyoruz. Sektörün bundan sonra felaketsiz çalışmalar yürütebilmesini diliyoruz. Asrın felaketi olan depremler herkesi çok yıpratmış olup büyük yaralar açmıştır. Dileğimiz bu tehlikelere maruz kalmayacağımız konutlara sahip olmaktır. Bunun öncüsü de sektör temsilcisi olarak sizlersiniz. Dolayısıyla başarılı olmanızı diliyor, kurum olarak görüşlerinize ve sizlere yardım noktasında yanınızda olduğumuzu ifade etmek isterim. Bilindiği üzere ilimiz depremin hemen akabinde 8 Şubat'tan itibaren mücbir sebep çerçevesinde alındı. Mükelleflerimize, kamuya olan borçlarını taksitler halinde ödenmesi, ihtilafların sonlandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi gibi önemli büyük avantajlar sunan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.03.2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Adana, mücbir sebep çerçevesinde olduğu için Kanunun getirdiği avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 31 Ekim 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilirler" dedi. - ADANA