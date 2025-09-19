Daikin Türkiye'nin 'Temiz Hava Elçileri' Projesi ile Çocuklara Çevre Bilinci Kazandırılıyor

Daikin Türkiye, "Temiz Hava Elçileri" projesi kapsamında çocuklara, çevre ve temiz hava bilinci kazandırmak amacıyla eğitici videolar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, okulların açılmasıyla birlikte güncellenen Temiz Hava Elçileri'nin internet sitesi, çocukların çevre dostu alışkanlıklar edinmeleri için fırsatlar sunuyor.

Hazırlanan videolar ve görevlerle çocuklar çevreyi korumanın yollarını öğreniyor, günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri alışkanlıklar geliştiriyor.

Proje, siteye üye olan çocukları "temiz hava elçisi" olarak çevre için küçük ama etkili adımlar atması için motive ediyor.

Projenin kahramanı olan ve Japonca'da "hava" anlamına gelen "Tenki" karakteri ve eğitici videolar, çocuklara çevre bilincini eğlenceli bir dille aktarıyor. Ana sayfada yer alan "Temiz Hava Elçisi Ol" butonuna tıklayan çocuklar, görevleri tamamladıkça puan kazanıyor, aynı zamanda çevreyle ilgili güncel haberleri ve etkinlikleri de takip edebiliyor.

Ödül sistemi eklendi

"Temiz Hava Elçileri Projesi", Türkiye genelinde 5-12 yaş aralığındaki ilköğretim öğrencilerinin temiz hava, kapalı mekanlardaki hava kalitesi ve iklim değişikliği konularında bilinçlenmesini amaçlıyor. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte internet sitesine eklenen ödül sistemi, çocukların çevre için gösterdikleri çabaları daha motive edici hale getiriyor.

Artık her görevden kazanılan puanlar birikiyor ve çocuklar bu puanlarla birbirinden değerli ödüllere ulaşabiliyor. Boyama setleri, bilim kitleri, kitaplar, hediye çekleri ve tablet gibi büyük ödüller, minik elçilerin emeklerini somut bir karşılığa dönüştürüyor. Böylece çocuklar hem çevre bilinci kazanıyor hem de katkılarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Daikin Türkiye'nin 2017'den bu yana sürdürdüğü Temiz Hava Elçileri projesi, yalnızca dijital ortamla sınırlı kalmayarak okullarda da etkisini gösteriyor.

Bugüne kadar 29 köy okulunda açılan Temiz Hava Sınıfları sayesinde 3 bin 360 öğrenciye ulaşıldı. Bu sınıflarda çocuklara temiz hava ve çevre bilinci kazandırıldı, günlük yaşamda uygulayabilecekleri pratik bilgiler aktarıldı.

2030'a kadar 5 bin 500 öğrenciye ulaşmak hedefleniyor

Çocuk kitabı yazarı Ömür Kurt tarafından kaleme alınan ve Serkan Yolcu'nun illüstrasyonlarıyla renklenen "Temiz Hava Defteri", öğrencilere hediye edilerek, çocukların çevre bilincini eğlenceli bir dille pekiştirmelerine katkı sağladı.

Daikin Türkiye'nin yeni hedefi ise 2030'a kadar 5 bin 500 öğrenciye ulaşmak.

Şirket, Temiz Hava Elçileri projesiyle çocukların çevre bilinci kazanmasına ve bu bilinçle harekete geçmesine öncülük ediyor. İnternet sitesi üzerinden görevleri yerine getirip ödüller kazanan, sınıflarda ve kitaplarla desteklenen eğitimlere katılan çocuklar, geleceğin çevre elçileri olarak yetişiyor.

Her geçen yıl daha fazla çocuğa ulaşan proje, yalnızca bugünün değil, yarının da daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için umut oluyor.