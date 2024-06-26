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Daikin Türkiye, İSO 500 listesinde yükseldi

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Daikin Türkiye, 2023 yılı İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesinde 105'inci sırada yer aldı. Şirket, sıralamasını 8 basamak yükselterek başarısını gösterdi.

Daikin Türkiye, 2023 yılı İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesinde 105'inci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin, İSO'nun " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasındaki sıralamasını yükseltti.

2022'deki " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 113'üncü basamakta yer alan şirket, 2023'te derecesini 8 basamak artırarak 105'inci sıraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü Hasan Önder, "2011 yılında doğrudan yatırımcı olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığımız zamandan bu yana ciroda TL bazında 35 kat büyüme başarısı gösterdik. İhracat ciromuz ise 350 milyon avro olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Bu yıl İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen "2023 İhracatın Liderleri" ödüllerinde, "En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma" kategorisinde de ödüle layık görüldüklerini hatırlatan Önder, şunları kaydetti:

"Bu başarılarımız, bu yıl bizi İSO tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 8 basamak yükselmemizi sağlayarak 105'inci sıraya yerleştirdi. Net satışlar tablosunda ise Türkiye'nin ilk 100 şirketi içinde 79'uncu sırada yer aldık. Daikin Türkiye ailesi olarak AR-GE ve üretimden aldığımız güç ile önümüzdeki dönemde de bu başarılarımızı sürdürülebilir kılmak adına çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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