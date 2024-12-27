Daikin Türkiye Akademi, 68 bin katılımcıya eğitim verdi

Daikin Türkiye Akademi, bugüne kadar yurt içinde 68 bin 901 katılımcıya 546 bin 364 saat, Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkelerinde ise 21 bin 855 saat eğitim vererek sektöre katkısını sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 100 yıllık tecrübeye sahip iklimlendirme sektörünün öncü markalarından Daikin, sektör çalışanlarının eğitilmesi amacıyla şirket bünyesinde 2013 yılında kurduğu Daikin Türkiye Akademi'yle eğitim ihtiyacına cevap veriyor.

Öğrenme kültürünü yaygınlaştırarak, gelişimi sürdürülebilir kılmak misyonuyla faaliyetlerine devam eden Daikin Türkiye Akademi, yurt içi ve dışında tüm servis ve bayilerine yönelik gerçekleştirdiği yoğun eğitimlerle sektör çalışanlarının gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Bugüne kadar 68 bin 901 katılımcıya 546 bin 364 saat eğitim veren Daikin Türkiye Akademi, bu yıl ilk kez mühendislik sistemleri ürün gamından "fancoil" ile klima santrali özelinde "applied" eğitimleri gerçekleştirdi.

Ekim ayında İzmir ayağıyla başlayan applied eğitimleri, Antalya, Diyarbakır, Adana, Ankara, Bursa ve İstanbul'la devam etti. İlk etabı toplam 1442 saat süren bu eğitimin ana eksenini, iklimlendirmenin ne olduğu, ürünlerin nasıl çalıştığı, ekipmanlar ve kullanım yerlerine göre çeşitleri gibi ana başlıklar oluşturdu. Eğitime katılanlar, fancoil ve klima santrallerinin temel çalışma prensiplerini, ekipmanların kullanım amaçlarını ve farklı ihtiyaçlara uygun en verimli konfigürasyonları yapmayı öğrendi.

Daikin Türkiye, CIS ülkelerinden Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan ve Gürcistan'ın yanı sıra Kuzey Irak, Moğolistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) pazarlarında da eğitimler gerçekleştirdi. Daikin Türkiye Akademi'nin, CIS ülkelerindeki distribütörler için yurtlarında ve Türkiye'de düzenlediği eğitimlerin toplam süresi, 21 bin 855 saati buldu.

Sakarya'da üretiliyor

Fancoil, "chiller" ve klima santralleri gibi "applied ürün" grubu içinde yer alan tüm ürünler, Sakarya Hendek'te yer alan Daikin Türkiye tesisinde üretiliyor. Bu tesis, Türkiye'nin yanı sıra Daikin Grup'un Avrupa'daki tüm fancoil ihtiyaçlarını tek merkezden karşılayan bir üretim üssü konumunda bulunuyor.

Daikin Türkiye'nin bu üretim ve ihracat ağı, aynı zamanda applied ürün grubundaki yenilikçi çözümleri küresel ölçekte yaygınlaştırmayı hedeflerken, ticari binalar ve diğer büyük ölçekli projeler için ideal çözümler sunuyor.