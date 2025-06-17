Daikin Türkiye, 2024 Mali Yılında 25,5 Milyar Lira Ciro ve 400 Milyon Avro İhracat Gerçekleştirdi

Daikin Türkiye, 2024 mali yılını 25,5 milyar lira ciro ve 400 milyon avro ihracatla tamamladı.

Şirketin, 1 Nisan 2024-31 Mart 2025 tarihlerini kapsayan FY'24 dönemine ilişkin mali sonuçları, düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Buna göre şirket, FY'24 döneminde 25 milyar 521 milyon lira ciroya ulaştı, split klima satışlarını yüzde 55 artırdı, ayrıca 400 milyon avro seviyesindeki ihracatıyla da öne çıktı.

FY'24 döneminde hizmet ve çözüm satış faaliyetleri, enerji analizleri ve yatırım odaklı enerji etütleri kapsamında elde edilen toplam cirosu yaklaşık 18 milyon avroya ulaşan Daikin Türkiye, bu kapsamda yürütülen enerji analizleri ve yatırım odaklı enerji etütleri doğrultusunda birçok işletmede sistem verimliliğini artırdı ve karbon emisyonlarını azalttı.

Şirket, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen "2024 İhracatın Liderleri" ödüllerinde üç başarıya imza attı.

Üst üste 10. kez "En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma" ünvanını koruyan şirket, aynı zamanda "En Çok İhracat Yapan Firma" kategorisinde 7. kez ödüle layık görüldü.

Bu başarıların yanı sıra şirket, "2024 Yılı En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil, Paket Tipi Klima İhracatı Yapan Firma" kategorisinde de ödül aldı.

Öte yandan Daikin Industries LTD de 2024 mali yılını 28,9 milyar avroluk ciroyla kapatırken, büyüme ivmesini sürdürdü.

Faaliyetlerini 170'ten fazla ülkede devam ettiren şirketin, yaklaşık 104 bin çalışanı bulunuyor. Isıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVAC-R) alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra şirket, kompresör ve soğutucu akışkanlarını da kendi bünyesinde geliştiriyor.

"400 milyon avroluk ihracat gelir"

Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, toplantıda yaptığı konuşmada, şirketin yaptığı yatırımların getirdiği başarılı finansal sonuçlar ile Türkiye ekonomisine duyulan güvene işaret etti.

Önder, Daikin Türkiye olarak 2011'de çıktıkları yolda, her geçen yıl daha da güçlendiklerini vurguladı.

Split klima satışlarını 2024 mali yılında önceki döneme göre yüzde 55 artırdıklarını, 25 milyar 521 milyon lira ciroya ulaştıklarını ve 400 milyon avroluk ihracat geliri elde ettiklerini dile getiren Önder, "Türk ekonomisinde uygulanan istikrarlı politikalar sayesinde üretim tesisi yatırımlarımızı sürdürdük. Sakarya Hendek Üretim Tesisimizde ürettiğimiz geniş ürün gamımız sayesinde ise 7 yıldır iklimlendirme sektöründe ihracat şampiyonu olmayı sürdürüyoruz." dedi.

Önder, aynı zamanda teknolojik altyapılarını da güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daikin Türkiye olarak faaliyete başladığımız 2011'den bu yana yaklaşık 125 milyon avro yatırım yapıldı. 2025'te de yatırımlar devam edecek ve bu yıl lansmanını yapacağımız düşük maliyetli split klima üretimini tamamlayarak, seri üretime başladık. Müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırarak yılı hedeflerimizin üzerinde bir ciroyla kapattık. Bu başarının temelinde, Daikin'in global vizyonu ve uzun vadeli stratejik bakışı kadar, Türk mühendisliğine ve insan kaynağına duyduğu güven de yatıyor."

"Ham maddelerdeki yerlileşme oranı yüzde 68"

Önder, 2024'te fancoil alanında da önemli bir atılım gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, tüm kaset tipi fancoil serilerini yerli olarak üretmeye başladıklarını ve başta Avrupa olmak üzere geniş bir coğrafyaya ihraç ettiklerini söyledi.

Sakarya Hendek Üretim Tesisi'nin, Daikin Grubu içinde Avrupa'nın tek fancoil üretim merkezi konumunda yer aldığının altını çizen Önder, "Bu da Daikin Türkiye'yi bu alanda bölgedeki en güçlü oyunculardan biri haline getiriyor. Ayrıca üretim tesisimizde kullanılan ham maddelerdeki yerlileşme oranımızı bu yıl yüzde 68'e çıkararak, sektörümüzdeki yan sanayinin de gelişimine de katkı sağlamayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Geleceğe yönelik, enerji verimliliğini merkeze alan sürdürülebilir ve dijital odaklı çözümlerle büyümeyi daha da ileriye taşıyacaklarını kaydeden Önder, bu vizyonun en önemli parçalarından birinin de çalışanları olduğunu, sahadaki servis teknisyeninden yönetim ekibine kadar herkesin katkısının Daikin'in bu başarı hikayesini mümkün kıldığını sözlerine ekledi.