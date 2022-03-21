Daikin'in yeni hava temizleme cihazı MCK70YV, polen alerjisine çözüm sunuyor

Daikin, yeni hava temizleme cihazı MCK70YV ile bahar aylarındaki polen alerjisine çözüm sunuyor.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, baharın gelmesiyle birlikte alerjik hastalıklarda büyük bir artış oluyor. Halk arasında saman nezlesi de denilen ve alerjik bünyeli kişileri daha da çok etkileyen rahatsızlık yaşam kalitesini düşürebiliyor.

Bu çerçevede Daikin, yeni hava temizleme cihazı MCK70YV ile tüketiciyi buluşturdu.

Verilen bilgiye göre, cihaz, patenti Daikin'e ait Flash Streamer teknolojisi ve HEPA filtre ile donatıldı. 100 metrelik bir alanda etki gösterebilen yeni hava temizleme cihazı MCK70YV, kedi, köpek alerjisinden şikayet edenlere de efektif bir çözüm oluşturuyor.

Ürün, doğru havanın yanı sıra nem verme özelliği sayesinde benzerlerinden ayrışıyor.

Flash Streamer teknolojisi, yüksek hızlı elektronlarla toz, polen, koku gibi istenmeyen faktörlerin moleküllerini ayrıştırarak yok edilmesi esasına dayalı olarak çalışıyor. Bu teknoloji sayesinde partiküller daha ilk aşamada yok olmaya başlıyor.

Daikin patentli bu teknoloji, sektörün en yenilikçi ve iddialı hava temizleme teknolojisi olarak gösteriliyor. Flash Streamer teknolojisinin yanı sıra elektrostatik HEPA filtre ile gücünü artıran MCK70YV model hava temizleme cihazı ev, ofis ve küçük mağazalar için ideal bir çözüm oluşturuyor.

0,3 mikrometre büyüklüğündeki partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayan elektrostatik HEPA filtre, filtrenin inceliğine dayanan geleneksel HEPA filtrelere kıyasla daha düşük basınç kaybına sahip. Bu da daha iyi temiz hava anlamına geliyor.

Daikin'in Flash Streamer teknolojisi, elektrostatik HEPA filtre üzerinde tutulan zararlı maddeleri ve koku giderici filtre tarafından emilen kokuları ayrıştırıyor.

Geleneksel hava temizleyicilerden farklı olarak, kolayca kirlenen ve düzenli olarak değiştirilmesi ve atılması gereken aktif karbon filtresine ihtiyaç bırakmıyor.

Cihazlar için tasarlanmış filtreler 10 yıl süreyle kullanılabiliyor. Yeni hava temizleme cihazı MCK70YV standart toz ve koku sensörlerinin yanı sıra çok daha hassas PM 2,5 sensörleri de barındırıyor.

Böylece gözle görülmeyecek kadar küçük olan ve solunum yollarına zarar veren partiküller dahi cihazda hapsedilip etkisiz hale getiriliyor.

Daikin'in üstün Flash Streamer teknolojili ve elektrostatik HEPA filtreli yeni hava temizleme cihazı MCK70YV, zararlı partiküllerden ayrışmış temiz hava sağlarken, kuru geçen kış aylarında da nem verme özelliğiyle dikkati çekiyor.