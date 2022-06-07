Daikin'in "temiz hava elçileri" işbaşında - Haberler

Daikin Türkiye'nin sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı, çocukları doğru hava konusunda bilinçlendirmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlayan Temiz Hava Elçileri projesi kapsamında 6-7 Haziran tarihlerinde Sakarya-Hendek'te 5 yeni ilkokulda temiz hava sınıfları açıldı.

Daikin Türkiye açıklamasına göre, şirket, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalarını her geçen gün artırmaya ve daha geniş kitlelere yaymaya devam ediyor.

Geleceğin büyükleri çocuklar ile birlikte temiz hava ve temiz çevre konusuna dikkat çekmek isteyen ve onları bu konuda bilinçlendirmeyi hedefleyen Daikin Türkiye'nin 2017 tarihinde başlattığı Temiz Hava Elçileri projesi bütün hızıyla sürüyor.

Temiz Hava Elçileri projesi kapsamında bugüne kadar birçok okulda etkinlikler düzenleyen Daikin Türkiye, belirlenen okullarda "temiz hava" sınıfları açarak çocukları, temiz hava konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra Temiz Hava Elçileri ailesinin bir üyesi olarak görevlendiriyor.

Temiz Hava Elçileri projesi ile bugüne kadar bin çocuğun hayatına dokunan Daikin Türkiye, 6-7 Haziran tarihlerinde Sakarya-Hendek'te 5 ilkokulda daha temiz hava sınıfı açarak, çocukların bu konudaki farkındalığını geliştirmesine katkıda bulundu.

Tuzak İlkokulu, Dereköy İlkokulu, Hamitli İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu ve Dikmen İlkokulu'ndaki temiz hava sınıflarının açılışında öğrenciler onlar için hazırlanan etkinliklerde eğlenirken, bir taraftan da bilgilendiler.

Çocukların büyük bir coşkuyla katıldığı açılış töreninde Daikin Türkiye yönetimi de hazır bulundu. Yeni açılan 5 yeni temiz hava sınıfı ile şirket, yaklaşık bin 400 çocuğu Temiz Hava Elçisi'ne dönüştürdü. Daikin Türkiye 2025 yılına kadar temiz hava elçisi sayısını 3 bin kişiye tamamlamayı hedefliyor.

"Temiz Hava Elçileri Projesi", Türkiye genelinde 5 ila 12 yaş aralığındaki anaokulu ve ilköğretim öğrencilerinin temiz hava, iç ortam hava kalitesi ve iklim değişikliği konularında farkındalığının geliştirilmesi amacıyla hayata geçiriliyor.

Özel olarak tasarlanan "temiz hava" sınıfı, Daikin markalı hava temizleme cihazının sağladığı temiz havanın dolaştığı, çocukların rahat edebileceği şekilde donatılmış bir etkinlik odası olarak konumlanıyor. Burada çocuklara temiz hava ve temiz çevrenin ne olduğu çeşitli uzmanlar tarafından eğlenceli biçimlerde anlatılarak bu konuda bir farkındalık oluşması amaçlanıyor.

Etkinlik kapsamında çocuklar bir yandan bilgilenirken, bir yandan da çeşitli hediyeler, büfe ikramları, gösteriler, uçurtma şenliği ve diğer oyunlarla dolu dolu zaman geçiriyor.

"Ürünlerimizi geliştirirken çevrecilik ilkesini ön planda tutuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, yüzlerce çocuğun katılımıyla giderek büyüyen Temiz Hava Elçileri Projesi'nin geleceğe bir yatırım olduğunu belirtti.

Önder, her geçen gün dünyanın daha çok kirlendiğini ifade ederek, "Hava kirliliği ve çevre sorunları günümüzün en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Oysa, sağlığımızı korumak için temiz ve kaliteli hava solumamız gerekiyor. Bu bilinçle hareket etmemiz hem sağlığımız için hem de yarınlar için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Daikin olarak insana gösterilen değerin çevreden başladığı felsefine inandıklarını aktaran Önder, şunları kaydetti:

"Bu düşünceyle ürünlerimizi geliştirirken çevrecilik ilkesini ön planda tutuyoruz. Temiz Hava Elçileri, çocuklarımızın bu taleplerini dile getirmeyi amaçlayan, onların doğaya ve doğanın bir parçası olan tüm canlılara karşı duyarlılığından ve sevgisinden ilham alan bir proje.

Daikin olarak yarını bugünden düşünüyoruz. Amacımız çocukları; sağlık, çevre ve tasarruf açısından doğru havanın önemi konusunda bilgilendirmek ve bu konulardaki farkındalıklarını geliştirmek. Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın doğru hava ve temiz çevre konusunda bilinçlenmesinin emektar dünyamızın geleceği için büyük fark yaratacağına yürekten inanıyoruz."