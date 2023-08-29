Daikin, iklim krizine dikkat çekerek iklim okuryazarlığını artırmak için projeler geliştiriyor. Şirket, sera gazı emisyonlarını sıfıra indirme hedefiyle 2050'ye kadar faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor. Ayrıca, çocuklara temiz hava ve iklim değişikliği bilinci aşılayan 'Temiz Hava Elçileri Projesi' ile gelecek nesillerin bilinçlenmesine katkı sağlıyor.

Daikin, iklim okuryazarlığını artırmak için çeşitli projeler geliştiriyor.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, her geçen gün daha da kendini gösteren iklim krizi, günümüzün en büyük sorunlarından biri haline geldi.

Sera gazı emisyonları bu hızda devam ederse 2050'ye gelindiğinde; iklim değişiklikleri, kuraklık, tarım alanlarının azalması, kıtlık gibi bir dizi felaketi tetikleyecek olan 1.5 santigrat derece sınırı geçilmiş olacak. Yapılan araştırmalara göre, dünyadaki insanların yarıya yakın bir kısmı böyle bir sorun olmayacağını düşünüyor ve bu konuda neler yapılabileceği konusunda da bilgili değil.

Sera gazı, karbon ayak izi, sürdürülebilir enerji gibi konular da olası iklim krizinin parçaları arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iklim okuryazarlığı konusunda bireylerin yeterli seviyede olmadığını, insan kaynaklı faaliyetlerin iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin yeterince anlaşılamadığını gösteriyor.

İklim ve iklim değişikliklerini anlamaya dayanan, insanın iklim, iklimin de insan üzerindeki etkilerini kavrama çabasına "iklim okuryazarlığı" deniliyor. Bu konuda bilinçlenmek, sonuç odaklı adımlar atmak bireysel bir görev olduğu kadar kurumların da çaba ve çalışmasını gerektiriyor.

Daikin, 2050'ye kadar tüm faaliyetlerinde, sattığı ürün ve çözümlerinde sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirmeyi hedefliyor. Şirket, F25 adı verilen 2025 hedefleri doğrultusunda oluşturduğu stratejileri ise küresel çevresel sorunların çözümlerine ürün ve hizmetleri ile liderlik eden iklimlendirme markası olmak ve karbon nötr şirket haline gelmek olarak özetliyor.

Ürün ve hizmetlerinde sürdürülebilirliği merkezine alan Daikin Türkiye, hayata geçirdiği projelerle de her nesilden bireyi bilgilendirerek iklim ve çevre konularında farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Gelecek "Temiz Hava Elçileri"ne emanet

İklim okuryazarlığı konusunda en önemli parçanın çocuklar ve onların bu konudaki eğitimi olduğuna inanan Daikin Türkiye, hayata geçirdiği "Temiz Hava Elçileri Projesi" ile 2017'den beri çocukların temiz hava ve iklim değişikliği bilinci hakkındaki farkındalıklarının artırılması için çaba gösteriyor.

Düzenlediği çeşitli etkinliklerle 5 ila 12 yaş arasındaki çocukların bu konuda bilinçlenmesine katkı sağlayan Daikin Türkiye, geleceğin büyükleri olacak çocukları "Temiz Hava Elçisi" olarak yetiştiriyor ve bu sayede onlara hem sorumluluk bilinci aşılanıyor hem de topluma faydalı bir faaliyetin parçası olmak deneyimletiliyor.

Aynı zamanda köy okullarında açılan temiz hava sınıflarına Daikin hava temizleme cihazı ile temiz hava sağlanıyor ve çocukların rahat edebileceği şekilde donatılıyor. Temiz hava soludukları bu sınıflarda çocuklara temiz havanın önemi ve temiz çevrenin nasıl oluştuğu uzmanlar tarafından eğlenceli bir anlatımla aktarılıyor. Bugüne kadar Türkiye geneline yayılmış 18 Temiz Hava Sınıfı açan Daikin Türkiye, çevreye sahip çıkacak "Temiz Hava Elçileri"nin sayısını 2025'te 3 bine çıkartmayı hedefliyor.

Daikin, gençlerin eğitimine katkıda bulunmak, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırmak amacıyla mesleki eğitim veren okullara da destek veriyor. Bu amaçla ilk olarak 2017'de Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir iklimlendirme laboratuvarı kuran Daikin Türkiye, 2019'da da Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir iklim laboratuvarı kurdu. Meslek ve Anadolu liselerinin yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde de 2022'de bir iklimlendirme laboratuvarı kuran şirket, her yaş grubundan öğrencinin iklimlendirme sektöründeki mesleki yetkinliklerini son teknolojileri deneyimleyerek geliştirmesini ve aynı zamanda iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

"Uzman Günleri" ile sektör paydaşları bilgilendiriliyor

Daikin Türkiye, iklimlendirme sektöründeki paydaşları bir araya getiren, sektörü bilgilendiren, gelişmeleri paylaşan ve yeni teknolojileri tartışan "Uzman Günleri" etkinliğiyle önemli bir misyonu yerine getiriyor. İlki 2016 Ekim'de gerçekleştirilen ve artık geleneksel hale gelen "Uzman Günleri" alanında uzman isimlerin katılımcıları bilgilendirdiği buluşmalar ile yeni teknolojiler, sürdürülebilirlik, yeşil bina ve iklimlendirme gibi konularda farkındalığın artmasına ve sektörde bilgi alışverişine katkı sağlıyor.

Sürdürülebilirlik ve iklim farkındalığı konularında herkese ulaşmayı önemseyen Daikin Türkiye, sosyal medyada nisanda hayata geçirdiği "Daikin İklimlendirme Sözlüğü" ile karbon ayak izi, sürdürülebilirlik gibi kavramlar konusunda temelden bilgi aktarmayı amaçlıyor. Şirket, sosyal medya aracılığıyla herkesin duyduğu ancak anlam karmaşası yaşadığı kavramları genel bir kitleye aktararak, iklim değişikliği konusunda kamuoyu bilinci yaratmayı amaçlıyor.