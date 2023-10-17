Daikin, 1973'te Japonya dışındaki ilk üretim tesisini kurmak için Belçika'nın Ostend şehrini seçti ve bu Belçika ekonomisi için önemli bir dönüm noktası oldu. Daikin Europe, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 129 ülkede faaliyet gösteriyor ve düşük karbonlu teknolojilere yatırım yaparak karbon-nötr bir geleceğe katkıda bulunuyor.

Daikin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki 50. yılını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin, 1973'te Japonya dışındaki ilk üretim tesisini kurmak için Belçika'nın Ostend şehrini seçti ve bu Belçika ekonomisi için önemli bir dönüm noktası oldu. O dönemde Daikin, Belçika'ya yatırım yapan ikinci Japon şirketi konumundaydı.

Japon global ana şirket Daikin Industries Limited'in 50 yıl önce Ostend'te Daikin Europe NV'yi kurmak için yaptığı ilk yatırımı diğerleri takip etti.

Daikin Europe şu anda 52 satış birimine sahip ve 13 bin 700'den fazla çalışanıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA Bölgesi) 129 ülkede faaliyet gösteriyor. Şirket, yerel ihtiyaçları karşılamak için ürünlerinin büyük çoğunluğunu bölgede geliştiriyor ve üretiyor. Daikin Europe'un Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, İspanya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık'ta 12 AR-GE merkezi ve 14 üretim tesisi bulunuyor. Polonya'da konut uygulamasına yönelik ısı pompası ısıtmasına ayrılmış 15'nci fabrika ise şu anda yapım aşamasında ve 2024 sonbaharında açılması planlanıyor.

Düşük karbonlu ısıtma ve soğutma tesislerinin yaygınlaştırılması için eşit şartlar

Daikin'in düşük karbonlu teknolojilere ve üretime yaptığı son yatırımlar, Daikin'in ve Avrupa'nın karbon-nötr bir gelecek için önde gelen yenilikçiler olarak konumunu güçlendiriyor. Belçika'nın Gent kentinde ısı pompası ısıtma teknolojisi için küresel bir yeni AR-GE merkezi için 140 milyon avro ve Polonya'nın Lodz kentinde yeni bir ısı pompası üretim tesisi için 300 milyon avro yatırım yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Europe Başkanı Toshitaka Tsubouchi, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ilk 50 yıllarının Daikin'in temiz enerji dönüşümündeki rolünün sadece başlangıcını işaret ettiğini belirterek, "Bu değişim kolay olmayan, ancak çok önemli olan bir değişim. Tüm hükümetleri ve enerji sektörünü, fosil yakıt sistemlerine karşı ısı pompası teknolojisi için eşit bir oyun alanı oluşturmaya çağırıyoruz. Birlikte, enerji tasarruflu ve düşük karbonlu ısıtma ve soğutma çözümlerine yatırım yapmayı hem tüketiciler hem de şirketler için faydalı hale getirelim. Bu tüm topluma fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, ısı pompaları ve uygun fiyatlı elektrik, binaların ısıtılması ve soğutulması için karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik herhangi bir planın vazgeçilmez unsurları. Birlikte enerji arz güvenliğine ilişkin kaygıları ele alıyor ve iklim krizine uygulanabilir bir çözüm sunuyor.

Mevcut politika önlemlerinin, güneş panelleri gibi diğer önemli iklim teknolojileri için yapıldığı gibi, ısı pompalarının önemli ekonomik ve çevresel potansiyellerini yerine getirmelerine izin verecek şekilde güçlendirilmesi gerekiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı Sürdürülebilirlik, Teknoloji ve Genel Görünümler Direktörü Laura Cozz ise geçen yıl küresel ısı pompası satışları, artan iklim ve enerji güvenliği endişeleri nedeniyle çift haneli büyüme kaydettiğini hatırlatarak, "Son verilerimiz ve analizlerimiz bu eğilimin devam edeceğini gösteriyor. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2050'ye kadar Net Sıfır Yol Haritası doğrultusunda bu on yılda yıllık satışlarda büyümenin neredeyse iki katına çıkması için maliyet engellerini ve diğer zorlukları ele almaya yönelik politika çabalarının güçlendirilmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

2023 Çevre Raporu'nun lansmanı

Verilen bilgiye göre, 12 Ekim'de ayrıca Daikin Europe'un 2023 Çevre Faaliyetleri Raporu'nun (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi) lansmanı da yapıldı. Raporda, Daikin'in iklim yol haritası ve karbon azaltma eylemleri için odak alanları (kapsam 1, 2, 3 ve 4) dahil olmak üzere Daikin'in 2050 Çevre Vizyonu açıklandı.

Daikin, 2050'ye kadar ürün ve hizmetlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca (tüm kullanım aşaması ve kullanım ömrü sonu dahil) karbon nötr olmayı hedefliyor. Şirket, 2019'u baz alarak 2025'de en az yüzde 30 daha düşük sera gazı emisyonuna ulaşmayı ve 2030'da yüzde 50 azaltım sağlamayı öngörüyor. Daikin, 2022 mali yılında halihazırda yüzde 14'lük bir azaltım sağladı.

Rapor ayrıca Daikin Europe'un EMEA bölgesindeki sürdürülebilir şehirleri ve toplulukları destekleyen somut eylemlerine, Daikin Europe fabrikalarındaki çevresel girişimlere ve ısı pompalarının çevresel faydalarına odaklanıyor.