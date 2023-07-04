Daikin, 2022 İhracatçı Firma Sıralamasında Sektör Şampiyonu Oldu

Daikin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı 2022 yılı ilk 1000 ihracatçı firma sıralamasında sektör şampiyonu olurken, genel sıralamada da 70. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Şirket, üretim ve Ar-Ge'ye yaptığı yatırımların sonuçlarını aldığı ödüllerle taçlandırıyor.

Daikin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı 2022 yılı ilk 1000 ihracatçı firma sıralamasında sektör şampiyonu olurken, genel sıralamada da 70. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, şirket 2022'de üretim ve Ar-Ge'ye yaptığı yatırımların sonuçlarını aldığı ödüllerle taçlandırıyor.

Tüm sektörlerin yer aldığı genel sıralamada ise geçen yıl 81. sırada yer alan Daikin, bu yıl ihracat gelirlerini yüzde 31,5 artırmayı başararak 70. sıraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Özen, doğrudan yatırımcı olarak faaliyet göstermeye başladıkları 2011'den bu yana, büyümeyi her yıl katlayarak sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunda Ar-Ge ve üretime verdiğimiz önemin yeri büyük. Sakarya Hendek'te yer alan fabrikamızda ürettiğimiz ürünlerle CIS ülkelerine, ürettiğimiz VRV dış ünitelerimizle de Avrupa'ya ulaşır konumdayız. Bu başarımızı her yıl aldığımız ihracat ödülleri ile de ortaya koyuyoruz. 2022 finansal yılında da yaklaşık 330 milyon dolar ihracat gelirimiz ile sektörümüzde şampiyon olduk. Yatırımlarımızı sürdürülebilir kılmak adına da tüketici beklentilerini karşılayan çevre dostu, üstün teknolojiye sahip ürünlerimizi sunmaya ve Türkiye'de üretimi güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz."