Dahilde İşleme Rejimi ve Gümrük Beyannamesi Uygulamaları Yeniden Belirlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Kararı ile dahilde işleme rejimi ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamalarında bazı esaslar güncellendi. İhracatçılara sağlanacak kolaylıklarla birlikte, ürünlerin teknoloji seviyesinin artırılması hedefleniyor.

Dahilde işleme rejimi ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasına ilişkin bazı esaslar yeniden belirlendi.

Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgilere göre, kararla, Türkiye'de katma değer sağlayan ve teknolojik dönüşüme öncülük edebilecek ihracatçılara dahilde işleme rejimi kapsamında kolaylık sağlanması amaçlandı.

Bu kapsamda, rejim uygulamalarının ve risk değerlendirmelerinin veri analizi yapılarak yürütülmesine yönelik mevzuat altyapısı oluşturuldu.

Düzenlemeyle, ihraç ürünlerinin teknoloji seviyesinin artırılması hedeflendi.

Karara göre, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlar belirlenecek istisnai haller dışında belge süresi içerisinde gerçekleştirilecek. Belge kapsamında ek süreler bu karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenecek.

Öte yandan, Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı kapsamında düzenlenen basitleştirilmiş gümrük beyannamesine ilişkin esaslar belirlendi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu

2 yaşında içtiği kimyasal hayatını kararttı! 70 kez ameliyat oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için yaptığı teklifi ortaya çıktı

Anlaşmanın eli kulağında! Süper Lig devinden Dorgeles Nene bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.