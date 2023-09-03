Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Temmuz Ayında 565 Firma için İzin Belgesi Düzenlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Resmi Gazete'de, temmuz ayında dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin belgeleri ile iptal edilen belgelerin listesi yer aldı. Buna göre, 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi ve 18 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi. Ayrıca, 22 firma talebine istinaden dahilde işleme izin belgesi iptal edildi ve 1 belge ise resen iptal edildi.