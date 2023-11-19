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Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Ekimde 604 Firma için İzin Belgesi Düzenlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ekim ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Ekimde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 1 hariçte işleme izin belgesi, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi. Ayrıca, firma talebine istinaden 25 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.