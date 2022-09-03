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Daha az enerjiyle geniş alanda çalışan zeytin hasat makinesi tasarlandı

Ekonomi Haberleri

Daha az enerjiyle geniş alanda çalışan zeytin hasat makinesi tasarlandı

TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan üniversite öğrencilerin geliştirdiği zeytin hasat makinesi ile zeytin hasadı, daha ucuz ve hızlı yapılabilecek.

TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan üniversite öğrencilerin geliştirdiği zeytin hasat makinesi ile zeytin hasadı, daha ucuz ve hızlı yapılabilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivale katılan projeler arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden İzem Begüm Yeşilyurt, Ömer Fatih Gökalp ve Musa Burak Doğrar'ın Prof. Dr. Zeki Kıral danışmanlığında geliştirdikleri yerli zeytin hasat makinesi de bulunuyor.

Tasarlanan makine, piyasadaki zeytin hasat makinelerine göre hem daha ucuza mal edildi. Makine ayrıca, piyasadakilere göre hem daha hızlı hem de daha az enerji kullanıyor.

İzem Begüm Yeşilyurt, AA muhabirine, İzmir'de zeytin hasadının önemli yer tutması nedeniyle böyle bir ürün tasarladıklarını söyledi.

Ürünlerinin yerli ve milli olduğuna işaret eden Yeşilyurt, "Zeytin hasat makinesinin mekanik kısmı üç farklı programda tasarlandı. Şu an piyasada benzeri bulunmuyor. Tarak yapısı ve konik dişlileri bize özgü. 290-300 vatlık bir motorla çalışıyor." dedi.

Aracın düşük enerji ile çalıştığını belirten Yeşilyurt, "Zeytin hasat makineleri en az 750 vat ile çalışıyor. Biz bunu 300 vata kadar indirmeyi başardık. Çok daha basit ve pratik. Muadillerine göre çok daha büyük alanı tarıyor. Örneklerinin 3,5 katı geniş alanda hasat yapıyor. Geniş olması nedeniyle hasat süresini de kısaltıyor." diye konuştu.

Yeşilyurt, araçlarını örneklerine göre daha ucuza da mal ettiklerini dile getirerek "Biz bu ürünü 2 bin 200 ila 2 bin 400 lira aralığında mal ettik. Piyasadaki ürünler 8 bin-9 bin liradan başlıyor. Biz çok daha ucuza yerli ve milli bir ürün ürettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Ekonomi

Yeşilyurt Zeytin Ekonomi Haberler

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