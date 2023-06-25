D'S damat'tan Bayram İndirimi

D'S damat, "Bu Bayram Değer Sana" mottosuyla müşterilerine bayrama özel indirim sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, D'S damat mağazalarında 2 bin 500 TL üzeri alışverişlerde bayrama özel 500 TL indirim müşterileri bekliyor. Ayrıca online alışverişe özel yüzde 30'a varan indirim avantajına www.dsdamat.com ve D'S damat uygulamasından erişilebiliyor.

Bayramı D'S damat kalitesi ile karşılamak, hem kendisini hem de sevdiklerini mutlu etmek isteyen herkese 2023 ilkbahar/yaz koleksiyonunda çok özel tasarımlar sunuluyor. Canlı tonlarıyla yüzde 100 keten gömlekler, gerek şehir gerekse tatil stilinde öne çıkan en iddialı ürünler arasında yer alıyor.

Sıcak yaz saatlerinin şık kurtarıcıları arasındaki polo pike tişörtlerden gömlek hafifliğinde astarsız üretilen her lokasyona uygun blazer ceketlere ve canlı desenleriyle dikkati çeken mayolara kadar çok sayıda özel ürün, tarzıyla farkını ortaya koyan müşterileri bekliyor.