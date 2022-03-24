D'S Damat, ilkbahar-yaz sezonu ürünlerini tüketiciler ile buluşturdu

D'S Damat, 2022 ilkbahar-yaz sezonunda erkek gardırobunun temel parçalarına odaklandı.

D'S Damat'tan yapılan açıklamaya göre, D'S Damat, 2022 ilkbahar-yaz sezonu ürünlerinde, alışılagelmiş parçaları güncel tasarım detaylarıyla yenileyerek yeni sezonda erkek gardırobuna farklı bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.

Blazer ceket gruplarında uygulanan astar ve yardımcı malzemeler tamamen ortan kaldırılıp gömlek hafifliğinde ceketlere geçiş yapılırken, kırışmaz ve sonrasında cep mendili olarak kullanılabilen çantada taşınan ceketler, travel serisi gömlekler, sürdürülebilir kumaşlarla hazırlanan tişört ve gömlekler, konforundan ödün vermeyenlerin günlük temposuna da, seyahatlerine de ayak uyduruyor.

Sweatshirt ve kapüşonlu örme grupları sadece günlük hayatta değil, klasik giyim içindeki yükselişini de sürdürüyor. Değişen dünya süreciyle beraber etkisi giderek artan giyinme alışkanlıklarının en üst sırasına oturan konfor kavramı, iş hayatını da etkisi altına alırken, takım elbiselerle de giyilebilen bu sportif parçalar ve kapüşonlular, aynı zamanda hafta sonu da tercih edilerek alternatif kombin seçeneklerini artırıyor.

Renk paletinin oldukça genişlediği D'S Damat 2022 ilkbahar-yaz sezonunda, neon tonların etkileri de fazlasıyla görülüyor. Yaz enerjisini yükselterek tropik desenlerden ilk defa yapılan D'S Damat plaj ve havuz başı kapsül koleksiyonu çarpıcı tasarımlara sahip.

D'S Damat ve TWN smokin takım modelleri de en özel anlara eşlik etmeye devam ediyor.