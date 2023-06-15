D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün 26. Kuruluş Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı

Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü 26'ncı kuruluş yıl dönümü, üye ülkelerden diplomatlar, siyasetçiler ve basın mensuplarının katılımı ile Ankara'da kutlandı. D-8'in hedefleri arasında sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma, refahın artırılması, yoksulluğun azaltılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, ekonomik bağların güçlendirilmesi, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi yer alıyor. D-8, Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşuyor.

Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü 26'ncı kuruluş yıl dönümü, üye ülkelerden diplomatlar, siyasetçiler ve basın mensuplarının katılımı ile Ankara'da kutlandı.

D-8'in 26'ncı kuruluş yıl dönümü için düzenlenen etkinliğe, D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam, Dışişleri Bakanlığını temsilen Büyükelçi Esen Altuğ, Türkiye'de mukim D-8 üye ülkeleri büyükelçileri ve temsilcileri, D-8'in işbirliği yürüttüğü TİKA, TOBB, TEPAV, Birleşmiş Milletler, MÜSİAD, Erbakan Vakfı, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Konseyi (ICYF) ile medya kurumlarının temsilcileri katıldı.

Imam, burada yaptığı konuşmada, D-8'in hedeflerinin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlamak, refahı artırmak, yoksulluğu azaltmak, üye ülkelerde yaşam kalitesini iyileştirmek, ekonomik bağları güçlendirmek, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Düzenlenen etkinliğin D-8 Örgütü'nün Türkiye ve diğer ortaklarla ilişkilerini güçlendirmesi için önemli olduğunu belirten Imam, işbirliğini güçlendirmenin Ocak 2022'de D-8 Genel Sekreterliği görevini üstlendiğinden beri önemli vizyonlarından biri olduğunu aktardı.

Genel Sekreter Imam, teşkilatın 26'ncı yılında dünyada tanınırlığının düşük olduğunun altını çizerek, teşkilatın paydaşlarına daha fazla katkı sağlaması için örgütün daha fazla tanınması gerektiğini belirtti.

İşletmelerin D-8 organizasyonundan haberdar olmasının gerekli olduğunu vurgulayan Imam, etkinliğin hedeflerinden birisinin D-8'i ve faaliyetlerini tanıtmak için medyayla sürekli ortaklık kurarak kuruluşun görünürlüğünü artırmak olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Altuğ ise dünyada devam eden zorlukların, küresel ölçekte kolektif bir yanıt ihtiyacını ortaya çıkardığını ve D-8'in bu amaca önemli katkılarda bulunacağına inandığını söyledi.

D-8, Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan tarafından gelişmekte olan Müslüman ülkeleri bir araya getirmek için 1997'de kuruldu.

Örgütün üyeleri arasında Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya bulunuyor.