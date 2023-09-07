CW Enerji ve Europen Endüstri Arasında Güneş Enerjisi Paneli Camı Alımı İçin Anlaşma İmzalandı

CW Enerji ile Europen Endüstri arasında yıllık 4.000.000 M2 güneş enerjisi paneli camı alımı için niyet mutabakatı imzalandı.

İmza töreni CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ve Europen Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Hatipoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sektörün önde gelen şirketlerinden Europen Endüstri ile güzel bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Bu iş birliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarvan, "Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda Europen Endüstri ile sektöre katkı sağlayacak önemli bir iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz adına yatırım yapmak ve böylesine önemli anlaşmalara imza atmak bizim için oldukça önemli" dedi.

"Ülkemiz adına yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz"

Bu anlaşma ile hem sektöre hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını ifade eden Sarvan, "2024 yılı 3. çeyreğinde üretime başlaması planlanan güneş enerjisi camları ile ilgili olarak Europen Endüstri firması anlaşma yaptık. Buna göre şirketimiz ile Europen Endüstri arasında yıllık 4.000.000 M2 güneş enerjisi paneli camı alımı için niyet mutabakatı imzaladık. Ülkemiz adına yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz. İş birliğimiz ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Güneş enerjisinin kullanım alanı her geçen gün artmaya devam ediyor"

Sürdürülebilir enerjiyle doğal kaynakların verimli kullanılmasını teşvik ederek, yarınlara daha yeşil bir dünya bırakılmasını amaçladıklarını dile getiren Sarvan, güneş enerji sisteminin her alanda yaygınlaşması için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerinin altını çizdi. Sarvan, güneş enerjisinin fabrikalar, evler, binalar, akaryakıt istasyonları, oteller, hastaneler, savunma sanayi gibi birçok farklı alanda kullanılabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Güneş, geleceğin en önemli kaynakları arasında yer alıyor ve elektrik ihtiyacının olduğu her yerde önemli bir potansiyele sahip. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak güneş enerjisinin kullanım alanı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Biz de CW Enerji olarak sınırsız enerji kaynağı olan güneşten daha fazla faydalanarak, yenilenebilir ve temiz enerji kullanımının artması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." - ANTALYA