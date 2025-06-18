CW Enerji, Tekirdağ'a 1376 KW Güneş Enerjisi Santrali Kurdu

CW Enerji, Tekirdağ'da bir firmanın çatısına 1376,67 kilovat pik gücünde güneş enerjisi santrali (GES) kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak ve çevreye duyarlı çözümler sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1376,67 kilovat pik gücünde GES kurulumu gerçekleştirdi.

Söz konusu GES ile yılda yaklaşık 98 ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eş 651 bin 955 kilogram karbondioksit salımı önlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, "Artan sera gazı salınımları, kuraklık, su kaynaklarının tükenmesi ve hava kirliliği gibi çevresel tehditler, gezegenimizin geleceğini tehdit ediyor. Bu noktada temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemi her zamankinden daha büyük. Güneş enerjisi de çevreye zarar vermeyen, yenilenebilir ve uzun vadeli bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

CW Enerji olarak iklim kriziyle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla her yeni projeyi çevresel sorumluluk olarak ele aldıklarını belirten Yılmaz, "Kurduğumuz her güneş enerji santrali, sadece firmalara ekonomik avantaj sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda karbon ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederek, enerji dönüşümünde daha fazla firmanın yer almasının büyük önem taşıdığını kaydetti.