CW Enerji, Osmaniye'de bir firmaya güneş enerji santrali kurdu

CW Enerji, Osmaniye'de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 6 bin 730 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı. Bu sayede firma enerji maliyetlerini düşürürken, çevreci üretim yaparak doğayı koruyacak.

CW Enerji, Osmaniye'de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 6 bin 730 kilovat peak (kWp) gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji GES alanında iş birliği yaptıkları firmalara bir yenisini daha ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, Osmaniye'de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına GES kurulumunu tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"6 bin 730,82 kWp gücünde güneş enerji santrali ile firma yılda yaklaşık 4 milyon 179 bin kilogram karbondioksit eşdeğeri kadar emisyonun önüne geçecek. Firma aynı zamanda yaklaşık 631 ağacın kurtarılmasını sağlayarak yeşil enerjiye de katkı sağlamış olacak. GES ile aynı zamanda firmalar üretim tesislerinin enerji ihtiyacını güneş enerjisi ile sağlayarak sürdürülebilir bir geleceğe de yatırım yapıyor. Çatılarına güneş enerji santrali kuran firmalar bu sayede enerji maliyetlerini düşürürken, yeşil enerji sayesinde çevreci üretim gerçekleştirerek doğayı da korumuş oluyor."