CW Enerji, Kütahya'da Güneş Enerji Santrali Kurulumunu Tamamladı

CW Enerji, Kütahya'da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 5069,59 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı. Bu sayede firma, yılda yaklaşık 2 milyon 957 bin 535 kilogram karbon salımının önüne geçecek ve yaklaşık 446 ağacın kurtarılmasını sağlayacak.

CW Enerji, Kütahya'da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 5069,59 kilovatpik (kWp) gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu GES ile firma, yılda yaklaşık 2 milyon 957 bin 535 kilogram karbon salımının önüne geçecek ve yaklaşık 446 ağacın kurtarılmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, firmaların güneş enerjisinin avantajlarından daha fazla yararlanmaya başladığını belirterek, "Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde fabrika çatılarını güneş enerji panellerimizle donatmaya devam ediyoruz. Kütahya'da faaliyet gösteren bir firma ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde firmanın çatısına 5069,59 kWp gücünde GES kurulumunu tamamladık." ifadesini kullandı.

Dünyada enerji ihtiyacının artan nüfus ve gelişen sanayiyle büyümeye devam ettiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillerin daha temiz bir dünya içerisinde hayat sürmesi için yenilenebilir temiz enerji üretiminin ve kullanımının yaygınlaştırılması oldukça önemli. Çünkü temiz enerji kullanımının artması gelecek nesillerin yaşayabilecekleri daha elverişli bir dünyaya sahip olmaları demektir. Bu çerçevede yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi dünyanın doğal dengesine zarar vermeden, çevreyle uyumlu bir şekilde üretilebilen ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında popülaritesi her geçen gün artan sistemlerden biridir."