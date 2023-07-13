CW Enerji, Kütahya'da Güneş Enerji Santrali Kurdu

CW Enerji, Kütahya'da faaliyet gösteren bir firma ile iş birliği yaparak çatısına güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı. Bu proje ile firma yılda yaklaşık 1 milyon 903 bin 236 kilo karbon salınımının önüne geçecek ve temiz bir doğaya katkı sağlayacak.

CW Enerji, Kütahya'da faaliyet gösteren bir firma ile iş birliği yaparak firmanın çatısına 3622,07 kilovat pik (kWp) gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji, çatıları güneş panelleri ile donatarak firmaların kendi elektriğini üretmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz, güneş enerji sisteminin kullanımının yaygınlaşması yolunda son olarak Kütahya'daki bir firma ile çalıştıklarını belirterek, "Bu güneş enerji santrali ile firma yılda yaklaşık 1 milyon 903 bin 236 kilo karbon salınımının önüne geçecek. Ayrıca yaklaşık 287 adet ağacın kurtarılmasını sağlayarak dünyamız için oldukça önemli hale gelen temiz bir doğaya da katkı sağlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, hayata geçirdikleri projelerle enerji tüketiminde tasarrufu ve verimliliği sağlamanın yanı sıra, karbon salımını en aza indirmek için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.