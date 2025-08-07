CW Enerji, Kırkpınar Şampiyonu Orhan Okulu'nu Ağırladı

CW Enerji, Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Başpehlivan Orhan Okulu'yu ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji sektörünün öncü şirketlerinden CW Enerji, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, bu doğrultuda Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ne isim sponsoru olduklarını ve bundan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Ata sporumuz olan güreş sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda milletimizin köklü tarihini, değerlerini ve kültürel zenginliğini yansıtan önemli bir mirastır. Bu değerli mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bizler için son derece kıymetli. Güreşi bir kültür mirası olarak gelecek nesillere bırakma gayretiyle yapılan çalışmaların her zaman yanındayız. Bu nedenle tarihi çok eski yıllara kadar giden Ata sporumuza destek olmayı kendimize görev bildik." ifadelerini kullandı.

Sarvan, her yıl Kırkpınar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen yağlı güreş organizasyonlarının geçmiş ve bugün arasında güçlü bir bağ kurduğunu vurgulayarak, "CW Enerji olarak bu güçlü mirasa sahip çıkarak geleneksel sporların yaşatılması adına önemli bir adım atıyoruz. Bu spor geçmişten günümüze taşıdığı mirasını modern dünyaya aktarırken, kültürel zenginliklerimizi ve değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıma konusunda da oldukça önemli bir yere sahip. Bu nedenle başarısından dolayı Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Başpehlivan Orhan Okulu'yu tebrik ediyorum. Kendisine başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CW Enerji olarak, topluma değer katan her alanda var olmayı önemsediklerinin altını çizen Sarvan, şunları kaydetti:

"Bu tür projelerin toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdiğine, gençlerimize örnek teşkil ettiğine inanıyor, CW Enerji olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Geleneklerimize sahip çıkmak, aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırımdır. Spora verilen her destek, sağlıklı nesillerin ve güçlü bir toplumun inşasına katkı sunar. Bu bilinçle kültürümüzün önemli bir parçası olan yağlı güreşe destek olmayı sürdüreceğiz."