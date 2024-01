CW Enerji, Kadın İstihdamına Sağladığı Katkıyla Ödül Aldı

CW Enerji, kadın istihdamına sağladığı katkı ve desteklerinden dolayı Antalya İş-Kur'dan ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında 2023'te belirlenen kadın dostu işletmelerden biri olarak yüzde 42 kadın personel istihdamı sağlayan şirket, bu kapsamda Antalya İş-Kur tarafından ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, ülkenin kalkınması için cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması ve kadınların ekonomik hayata daha fazla katılım sağlaması gerektiğini belirterek, "Şirketimizde kadın haklarını korumak için elimizden gelen her türlü çalışmayı hayata geçiriyoruz. Kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlenmesi ve istihdamda daha fazla yer alması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sarvan, CW Enerji'nin ülkede kadın istihdamının artırılması için her türlü çalışmayı desteklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kadınların daha da güçlendirilmesi için hep birlikte el ele vermeliyiz. CW Enerji olarak, bu konuda elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz. Her alanda fırsat eşitliğini sağlamak şirket politikalarımız arasında önemli bir yerde bulunuyor. Firmamızın başarıya giden yolunda, kadın çalışanlarımızın eşsiz emekleri ve katkıları var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımızın her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz."