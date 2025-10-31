CW Enerji, 'İnsana Saygı Ödülü'nü Kazandı

Güneş enerjisi sektörünün öncülerinden CW Enerji, insan kaynakları alanında sergilediği yenilikçi, sürdürülebilir ve örnek uygulamalarıyla sektörde fark oluşturmaya devam ediyor. Çalışan memnuniyetini, sürekli gelişimi ve insan odaklı kurum kültürünü öncelik haline getiren CW Enerji, bu vizyoner yaklaşımıyla Kariyer.net tarafından verilen ve iş dünyasında saygın bir yere sahip olan 'İnsana Saygı Ödülü'nün sahibi oldu.

İşe alım süreçlerinde adaylara sağladığı hızlı ve şeffaf geri bildirim, çalışan gelişimine yönelik yaptığı sürekli yatırımlar ve işveren markası iletişiminde samimiyeti ön planda tutması sayesinde ödüle layık görülen CW Enerji, insan kaynakları stratejilerinin merkezine insanı koyduğunu bir kez daha kanıtladı.

"'Her şey insanla başlar' ilkesiyle hareket ediyoruz"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, 'İnsana Saygı Ödülü'nün kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Sarvan, "Bu prestijli ödül insan odaklı kurum kültürümüzün, aday deneyiminde gösterdiğimiz özenin ve her bireye değer verme anlayışımızın somut bir yansımasıdır. 'Her şey insanla başlar' ilkesiyle hareket ediyoruz. Sürdürülebilir başarının ancak mutlu, gelişime açık ve şirketine değer katan çalışanlarla mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda attığımız adımların Kariyer.net gibi saygın bir platform tarafından takdir edilmesi bizleri çok mutlu etti. Bundan sonra da çalışma arkadaşlarımızın deneyimini en üst seviyede tutmaya, insan kaynakları alanındaki örnek uygulamalarımızı sürekli geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Başarılarımızın temelinde insan var"

Bu ödül ile insana değer veren yönetim anlayışlarını bir kez daha tescillemiş olduklarına dikkat çeken Sarvan, "İnsana Saygı Ödülü'nü almak bizim için büyük bir onur. Çünkü biz biliyoruz ki, başarılarımızın temelinde insan var. Çalışanlarımızın mutluluğunu ve gelişimini sürdürülebilir başarımızın anahtarı olarak görüyoruz. Bu ödül insan odaklı kurum kültürümüzün, aday deneyiminde gösterdiğimiz özenin ve her bireye değer verme anlayışımızın bir yansımasıdır. Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sarvan, insan kaynakları süreçlerinde aday deneyimini güçlendirmeye, çalışan bağlılığını artırmaya ve insan odaklı uygulamalarla sektörde fark oluşturmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - ANTALYA