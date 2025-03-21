CW Enerji Fabrikasına Fon Yöneticileri Ziyaret Gerçekleştirdi

CW Enerji fabrikasına Portföy Yönetim Şirketleri fon yöneticileri ziyarette bulundu. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen bir yapıya sahip olan firmamızda, projelerimizi ve yatırımlarımızı kıymetli fon yöneticisi misafirlerimizle paylaştık. Kendileri fabrikamızın üretim ve idari kısımlarını yakından inceleme fırsatı buldular" dedi.

CW Enerji fabrikasına Portföy Yönetim Şirketleri fon yöneticileri ziyarette bulundu. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, fon yöneticilerine fabrikadaki üretim süreçlerini yerinde gösterirken, üretim sürecini de detaylı bir şekilde anlattı. Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sarvan, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen bir yapıya sahip olan firmamızda, projelerimizi ve yatırımlarımızı kıymetli fon yöneticisi misafirlerimizle paylaştık. Kendileri fabrikamızın üretim ve idari kısımlarını yakından inceleme fırsatı buldular. Portföy Yönetim Şirketleri fon yöneticileri ile enerji sektöründeki yatırım fırsatlarını ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi paylaştık. Ziyaret kapsamında misafirlerimize fabrikamızdaki üretim süreçlerini yerinde gösterme ve şirketimizin gelecek vizyonunu doğrudan aktarma fırsatı bulduk" dedi.

"Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz"

"Fon yöneticilerimizi şirketimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" diyen Sarvan, "Yenilenebilir enerji sektörüne yaptığımız her bir yatırım ile sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, yatırımcılarımızla kurduğumuz güçlü ilişkilerin hem sektörümüzün hem de ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ziyarette misafirlerimize fabrikamızı gezdirerek üretim süreçlerimizi ve inovasyon odaklı çalışmalarımızı yakından tanıttık. Bunun yanında güneş enerjisi sektöründe yürüttüğümüz projeler ve Ar-Ge çalışmalarımız hakkında kapsamlı bilgiler sunduk" diye konuştu. - ANTALYA