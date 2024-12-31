Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

CW Enerji, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ile Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Sunuyor

CW Enerji, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ile Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Sunuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CW Enerji, CV Charging Vehicles markası ile elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon ağına yönelik çözümler üretiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, hızlı ve güvenli şarj altyapısı sağladıklarını, sürdürülebilir ulaşım çözümlerini desteklediklerini belirtti.

CW Enerji, hayata geçirdiği CV Charging Vehicles markası ile elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon ağı alanlarında kapsamlı çözümler sunmaya devam ediyor. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, "Elektrikli araç sahiplerinin ihtiyaç duyduğu hızlı, güvenli ve yaygın şarj altyapısını sağlıyoruz. Sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz ve bununla gurur duyuyoruz" dedi.

CW Enerji, hayata geçirdiği CV Charging Vehicles markası ile elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon ağı alanlarında etkili çözümler sunarak sektöre yön vermeyi sürdürüyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, CV Charging Vehicles markası ile elektrikli araç şarj istasyonları satışı, kurulumu ve istasyon ağ operatörlüğü alanlarında detaylı çözümler sunmaya hızla devam ettiklerini söyledi. Enerji sektöründe 14 yıllık sektörel bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olduklarını belirten Sarvan, "Bu tecrübelerimizle elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon ağı alanlarında da farkımızı ortaya koyuyoruz. CV Charging Vehicles markamızla DC yüksek hızlı şarj istasyonları, AC hızlı şarj istasyonları ve bireysel tip şarj üniteleri ile kullanıcılara yurtiçi ve yurtdışında uzun soluklu ürün ve hizmet sağlıyoruz. Ticari ve bireysel elektrikli araç şarj ürün satışı, elektrikli araç şarj istasyonları operatörlüğü, satışı, proje kurulumları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Sürdürülebilir bir geleceğe olan katkılarını 'CV Charging Vehicles' markaları ile bir adım daha ileri taşıdıklarını ifade eden Sarvan, elektrikli araç kullanımını teşvik ederek çevreye duyarlı bir ulaşım alternatifi sunduklarına dikkat çekti.

"3,5 kW'tan 400 kW'a kadar elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu"

Karbon salınımını azaltarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma amacında olduklarını vurgulayan Sarvan, "Elektrikli araç sahiplerinin ihtiyaç duyduğu hızlı, güvenli ve yaygın şarj altyapısını sağlıyoruz. Bunun yanında enerji verimliliği ve karbon emisyonunun azaltılmasına da katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz ve bununla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Elektrikli araç kullanımının son yıllarda artığını dile getiren Sarvan, teknolojik gelişmelere bağlı olarak elektrikli araç şarj teknolojisini sürekli olarak geliştirdiklerini ve 3,5 kW'tan 400 kW'a kadar elektrikli araç şarj istasyonları sistemleri kurabildiklerini kaydetti.

"Yeşil dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Dünyanın her geçen gün daha fazla karşılaştığı iklim değişikliği ve çevresel sorunlar nedeniyle yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine olan talebin artığını ifade eden Sarvan, "Bu kapsamda elektrikli araçlar ve onları destekleyen şarj istasyonları çevreye sağladıkları katkıları nedeniyle fazlasıyla dikkat çeker hale geldi. Elektrikli araç şarj istasyonları sadece araç kullanıcılarına kolaylık sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha temiz bir doğa ve sürdürülebilir bir gelecek için de önemli bir adım teşkil ediyor. CW Enerji olarak, bizler de her geçen gün Türkiye genelinde şarj istasyonu ağımızı genişleterek, elektrikli araç sahiplerinin bu altyapıya kolayca erişebilmesini sağlıyor ve yeşil dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Konut kredileri için yeni dönem yarın başlıyor
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
img

MasterChef'te son finalist belli oldu! Yılın flaş ismi veda etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Çekiliş yapılacak: Arabistan'da Fatih Terim çılgınlığı
Arabistan'da Terim çılgınlığı

Son Dakika Haberleri

1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 noterler çalışıyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Aralık altın fiyatları kaç TL? İçim Yanar Şahin Kendirci şarkı sözleri! (Gassal dizi müziği) Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi! 31 Aralık borsa yarım gün mü? 31 Aralık'ta borsa kapalı mı? Angelina Jolie ve Brad Pitt boşandı mı? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyonu maaş zamlarını nasıl etkiler? MEMUR MAAŞ ZAMMI! 3 OCAK'ta memur maaş zamları açıklanacak mı? 10,40'lık zam oranı kesinleşti mi? İstanbul'da yılbaşı gecesi trafiğe kapalı yollar neresi? 31 Aralık İstanbul trafiğe kapalı yollar!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.