CW Enerji, Bayi ve Satış Noktaları Toplantısını Antalya'da Gerçekleştirdi

CW Enerji, Türkiye genelinde faaliyet gösteren bayi ve satış noktası temsilcilerini Antalya'da ağırladı. Bayi ve Satış Noktaları Toplantısı'nda 2025 genel değerlendirmesi ile 2026'ya yönelik hedefler ve planlamalar görüşüldü.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen buluşmada katılımcılar, CW Enerji fabrikası, CW SolarCell Güneş Hücresi Üretim Tesisi ve alüminyum üretim tesisini ziyaret ederek üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Toplantı kapsamında GES sektöründe başvuru adımları, yönetmelikler, yatırım teşvikleri, pazarlama çalışmaları, sigorta sistemleri, satış noktalarının avantajları, on-grid ve off-grid inverterler, lityum batarya ve esnek panel ürünleri, enerji depolama sistemleri, araç şarj istasyonları ve ilgili yönetmelikler, tarımsal sulama uygulamaları ile CW Plus Bayilik gibi pek çok konu hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Ayrıca 2025 genel değerlendirmesi ile 2026'ya yönelik hedefler ve planlamalar ele alındı.

'TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİ, TÜRK MALINI DÜNYAYA TAŞIYACAĞIZ'

İhracatta her geçen gün yükseldiklerini belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, "5 kıtaya ihracat gerçekleştiriyoruz. Üretim ve teknoloji alanlarının yanı sıra pazarlama ve müşteri ilişkilerinde de örnek bir model sergiliyoruz. Dijital pazarlama, fuarlara güçlü katılım, eğitim ve destek programlarımızla sektörde adımızdan söz ettiriyoruz. Üretimden ihracata, teknolojiden pazarlamaya kadar her alanda büyümemizi sürdüreceğiz. Yıllık 1,8 GW üretim kapasitesi ile ülkemizin önde gelen güneş paneli üreticilerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. 'Güneşin Olduğu Her Yerde' vizyonuyla yerli kaynaklarla ürettiğimiz ürünleri dünyaya sunuyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN FİRMALARINDAN BİRİYİZ'

Almanya'dan Fas'a, Ukrayna'dan Amerika'ya dünyanın pek çok noktasına güneş panelleri ile tüm sistem bileşenlerini ihraç ettiklerini vurgulayan Sarvan, "Türk mühendisliğini, Türk malını dünyaya taşıyacağız. Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmalarından biriyiz. Yerli ve milli kaynaklarla üretimi desteklemek, dünya pazarında Türk ürünlerinin bilinirliğini artırmak, dışa bağımlılığı azaltmak ve karbon ayak izimizi en aza indirmek için çalışıyoruz. Her geçen gün kendimizi daha fazla geliştirerek başarılı projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. CW Enerji ailemiz her geçen gün büyüyor. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE, ENERJİ ALANINDA İLK 5 ÜLKE ARASINDA

Sarvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde yürütülen HIT-30 programı hakkında ise şunları söyledi;

"Yaklaşık 520 milyon dolarlık bir yatırımı hayata geçirdik. Bunun 200 milyon dolarlık kısmı tamamlandı. Böylece Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük TOPCon güneş hücresi üreticisi konumuna geldik. Üretimle birlikte ihracata da hemen başladık. Türkiye, dünyada enerji alanında ilk 5 ülke arasında. Bu başarıda CW Enerji'nin önemli bir payı olduğunu düşünüyor ve bunun gururunu yaşıyoruz. 2023 yılında halka arz olduk. Alüminyum fabrikamız yaklaşık 6 aydır kendi maliyetlerini karşılayacak seviyeye ulaştı. Hücre fabrikamız da aynı şekilde kendi kendini finanse etmeye başladı."

ULUSLARARASI ARENADA VERİMLİLİK BAŞARISI

Sarvan, Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında en hızlı tamamlanan yatırımlardan biri olan CW SolarCell tesisinin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Geliştirdikleri TOPCon High Efficiency güneş hücresinin, dünyanın en prestijli fotovoltaik laboratuvarlarından Fraunhofer ISE testlerinde yüzde 25 üzerinde verimlilik onayı aldığını hatırlatan Sarvan, bu sonuçla uluslararası arenada dikkat çeken bir başarı elde ettiklerini söyledi. Sarvan, alüminyum fabrikaları ile de güçlerine güç kattıklarını ifade etti.