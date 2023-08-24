CW Enerji, Balıkesir'de 12 bin 326,81 kWp gücünde güneş enerji santrali kurdu

CW Enerji, Balıkesir'de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 12 bin 326,81 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı. Bu sayede firma, yılda yaklaşık 6 milyon 459 bin 865 kilogram karbon salımının önüne geçecek ve yaklaşık 975 ağacın kurtarılmasını sağlayacak.

CW Enerji, Balıkesir'de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 12 bin 326,81 kilovatpik (kWp) gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu GES ile firma, yılda yaklaşık 6 milyon 459 bin 865 kilogram karbon salımının önüne geçecek ve yaklaşık 975 ağacın kurtarılmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz, temiz, güvenilir ve sürdürülebilir nitelikteki güneş enerjisinin önemine dikkati çekerek, "Günümüzde fosil yakıtlara karşı güneş enerjisi kullanımı her geçen gün artıyor. Artık evler, fabrikalar, iş yerleri, sanayi siteleri, hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri gibi birçok yerde güneş panelleri görüyoruz. Bu ülkemiz için çok güzel bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisinin uzun vadeli, kalıcı ve ekonomik çözüm sağladığını aktaran Yılmaz, "Türkiye'de bu enerji yüksek potansiyeli, kullanım kolaylığı, yenilenebilir ve çevre dostu olması gibi özelikleriyle ön plana çıkıyor. Ülkemiz güneş enerjisi açısından şanslı bir coğrafi konumda yer alıyor. Bu konuda birçok ülkeye göre çok şanslı durumdayız. Bu nedenle daha temiz bir çevre ve yarınlar için temiz enerji kaynağı güneşten çok daha fazla yararlanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.