Üye Girişi
Haberler

CW Enerji, 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CW Enerji'nin 2023 yılı olağan genel kurulu hem yüz yüze hem de online olarak gerçekleştirildi. Katılımcılarla 2023 yılı faaliyet raporu paylaşıldı ve firmanın gelecek hedefleri görüşüldü.

CW Enerji, 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Hem yüz yüze hem de online olarak katılımın olduğu genel kurulda, katılımcılarla 2023 yılı faaliyet raporu paylaşılırken, firmanın gelecek hedefleri görüşüldü.

CW Enerji, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika binasında düzenlenen genel kurula hem yüz yüze hem de online olarak katılım sağlandı. Toplantıda katılımcılarla CW Enerji'nin 2023 yılına dair finansal sonuçları görüşüldü.

Genel kurulda bir konuşma yapan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, katılımcılara firmanın 2023 yılı değerlendirmesini yaptı. Yatırımları hakkında da paylaşımlarda bulunan Sarvan, "2023 yılını başarıyla geçirdik. 2025 yılı itibariyle akıllı şehirler daha da yaygınlaşacak. 2050 yılına kalmadan tüm dünya ülkeleri yenilenebilir enerjiyi kullanabilecektir" dedi.

"CW Enerji'yi geleceğe taşıyacağız"

Yıllık 1,8 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Sarvan, çevreci projeler, özgün tasarımlar ve Ar-Ge faaliyetleri ile sürekli yeni ürünler üreterek, enerji sektöründeki yerli kaynak payını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yerli ve milli üretimleri ile Türkiye'nin güneş enerjisi hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı her zaman sürdüreceklerini dile getiren Sarvan, "Katma değerli ürünlerimiz ile sektör adına kazanımlar sağlamaya devam edeceğiz. CW Enerji ailesi olarak daha fazla çalışarak, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmayı sürdürecek ve emin adımlarla ilerleyerek, CW Enerji'yi geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

Sarvan, konuşmasında Olağan Genel Kurula katılan ve elektronik ortamda kendilerine eşlik eden yatırımcılarına da teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

Bakmadan Geçme

2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR | 1. Hafta maçları belli oldu mu? Derbiler ne zaman oynanacak? Süper Lig 1. Haftada neden Kayserispor yok? SÜPER LİG 1. HAFTA'DA BEŞİKTAŞ KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA'DA FENERBAHÇE KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kiminle oynayacak? Süper Lig yeni sezon maç takvimi! 2024-25 Derbiler belli oldu mu? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu! Derbi maçları hangi tarihte oynanacak? Beşiktaş'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü açıklandı! Derbi maçları hangi tarihte, ne zaman oynanacak? Copa America'da finalin adı belli oldu! 2024 Copa America finali ne zaman, saat kaçta? SÜPER LİG FİKSTÜR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe fikstür
Aile tartışmasında cinayet! Oğlunun yaralandığını gören anne, eşini demir sopayla öldürdü

Aile tartışmasında cinayet! Oğlunun yaralandığını gören anne, eşini demir sopayla öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title