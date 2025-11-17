CW Enerji, 15. bayi toplantısını düzenledi

CW Enerji, 15.'si düzenlenen Geleneksel Bayi ve Satış Noktaları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplantının ilk gününde katılımcılar Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan CW Enerji fabrikasını, CW SolarCell Güneş Hücresi Üretim Tesisi ile alüminyum üretim tesisini gezdi ve üretim sürecini yakından inceleme fırsatı buldu.

Hammadde girişinden panellerin sevkine kadar geçen süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilen katılımcılar, CW Enerji AR-GE faaliyetleri hakkında ayrıntılı şekilde bilgilendirilirken, firmanın son teknolojiyle üretilen innovatif ürünlerinin yapım aşaması hakkında da bilgi sahibi oldu.

Toplantının ikinci gününde Lara'da bir araya gelinerek eğitim programlarıyla sektör trendleri, satış stratejileri ve yeni ürünlerle ilgili değerli paylaşımlar yapıldı. Katılımcılar CW Enerji bünyesinde yer alan alanında uzman ekip tarafından güneş paneli üretimi süreçleri ve sektör hakkında bilgi sahibi oldu.

Konuşmacılar Güneş Enerjisi Santrali (GES) sektöründe başvuru süreçleri, yönetmelik, yatırım teşvikleri, pazarlama faaliyetleri, sigorta sistemleri, satış noktası avantajları, on-grid ve off-grid inverterler, lityum batarya esnek panel ürünleri, enerji depolama sistemleri, araç şarj istasyonları ve yönetmelikleri, tarımsal sulama sistemleri, CW Plus Bayilik gibi çeşitli konularda bilgilendirilirken, 2025 genel değerlendirmesi ve 2026'ya dair hedefler ve öngörülerle birlikte gelecek planlamaları da masaya yatırıldı.

CW Enerji'den 5 kıtaya ihracat

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, 5 kıtaya ihracat yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece üretim ve teknoloji alanında değil, pazarlama ve müşteri ilişkilerinde de örnek bir model sergiliyoruz. Dijital pazarlama, fuarlara etkin katılım, eğitim ve destek programlarımız ile sektörümüzde adımızdan fazlasıyla söz ettiriyoruz. Üretimden ihracata, teknolojiden pazarlamaya kadar her alanda büyümemizi sürdüreceğiz. CW Enerji olarak temiz ve sürdürülebilir enerjinin geleceğimiz olduğunun farkında olarak yıllık yaklaşık 1,8 gigavat üretim kapasitesi ile ülkemizin önde gelen güneş paneli üreticilerinden birisi olma ayrıcalığını gururla sürdürüyoruz. 'Güneşin Olduğu Her Yerde' vizyonumuzla, kendi ülkemizin kaynaklarıyla ürettiğimiz ürünlerimizi dünyaya sunuyoruz. Almanya'dan Fas'a, Ukrayna'dan Amerika'ya ve dünyanın her köşesine gururla ürettiğimiz güneş panellerimizi ve diğer tüm sistem bileşenlerini ihraç ediyoruz. Türk mühendisliğini, Türk malını dünyaya taşıyacağız."

Sarvan, Cumhurbaşkanlığının öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'yi yeni gelişen teknoloji alanlarında küresel bir merkez haline getirme hedefi ile ortaya çıkan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında en hızlı tamamlanan yatırımlardan biri olan CW SolarCell'i hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Geliştirdikleri TOPCon High Effiency güneş hücresiyle önemli bir başarıya ulaştıklarını ve dünyanın en prestijli fotovoltaik laboratuvarlarından Fraunhofer ISE testlerinden yüzde 25,03 verimlilik onayı alma başarısı gösterdiklerini aktaran Sarvan, bu hamleyle uluslararası arenada dikkati çeken bir başarı elde ettiklerini bildirdi.

Sarvan, Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmalarından biri olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk malı ürünlerin dünya piyasasındaki bilinirliğini arttırmak, yerli ve milli kaynaklar ile üretime destek olmak, Türkiye'nin enerji ihtiyacı açısından dışa bağımlılığı azaltmak, karbon ayak izi sınırımızı en aza indirmek, son teknoloji ürünler geliştirmek ve piyasaya sunmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar iş ortaklarımızla birlikte oldukça başarılı çalışmalara imza attık. Güneş enerjisi sektöründe birlikte yazdığımız başarı hikayesini daha da ileri taşımak için bir aradayız. CW Enerji ailesinin bir parçası olarak gösterdiğiniz emek, azim ve bağlılık için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biriniz bulunduğunuz bölgede güneşin gücünü insanlara ulaştıran, onların geleceklerini aydınlatan ve temiz enerjiyle tanıştıran öncülersiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hep birlikte daha güçlü yarınlara yürüyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki hep beraber çok daha güçlüyüz."

Her geçen gün kendilerini daha çok geliştirerek, başarılı projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerine dikkati çeken Sarvan, "CW Enerji ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağız. Unutmayın, güneş her gün yeniden doğar. Biz de her yeni günle birlikte daha büyük adımlar atacağız. Hep birlikte el ele vererek ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz da Türkiye'nin güneş enerjisi sektöründe gösterdiği başarıda, CW Enerji olarak sektöre yön veren firmaların başında yer aldıklarını vurgulayarak, yerli ve milli kaynaklar ile üretime destek olmayı, Türkiye'nin enerji ihtiyacı açısından dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

İş ortaklarıyla Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefine güçlü adımlarla ilerlediklerini ifade eden Yılmaz, "Enerjide tam bağımsız bir Türkiye için el ele veriyor, birlikte büyüyor ve geleceğe umutla bakıyoruz. Kurulumunu yaptığımız her bir güneş paneli ile cari açıktan kurtulma yolunda bir adım atmış oluyoruz. Türkiye'nin her ilinde ve ilçesinde iş ortaklarımızla her noktaya ulaşıyoruz. Artık sadece güneş paneli değil daha geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Bundan sonra da her geçen gün sektörümüzü çok daha iyi yerlere taşıyabilmek bizim en büyük onur olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğin finalinde düzenlenen gala yemeğinde sanatçı Bengü, CW Enerji reklam yüzü Altan Erkekli katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Ayrıca, CW Enerji'nin Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ana sponsoru olarak spora verdiği desteği bir kez daha vurguladı. Bu kapsamda, geceye katılan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'e teşekkür plaketi sunuldu.

Gala gecesinde farklı kategorilerde gösterdikleri üstün performanslarla öne çıkan satış noktaları da ödüllerini aldı.