CW Enerji, 15. Akademi MTS Çalıştayı'nda Satış Noktalarıyla Buluştu

CW Enerji, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren satış noktaları ile 15. CW Akademi MTS Çalıştayı 170. Eğitimi'nde buluştu. Katılımcılar CW Enerji fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçlerini yakından inceledi ve sektörel gelişmelere dair eğitimlerle bilgi aldı.

CW Enerji, 15. CW Akademi MTS Çalıştayı 170. Eğitimi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen satış noktaları ile bir araya geldi. Antalya'da düzenlenen çalıştayda katılımcılar Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan CW Enerji fabrikasını ziyaret etti. Satış noktaları burada üretim sürecini yakından inceleme fırsatı bulurken aynı zamanda ham madde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

Çalıştay sektör dinamikleri, yeni teknolojiler ve satış stratejileri üzerine gerçekleştirilen eğitimlerle devam etti. İki gün süren organizasyon boyunca katılımcılar sektörel gelişmeleri yakından takip etme ve deneyim paylaşımında bulunma fırsatı yakaladı.

"Satış noktalarımız büyük bir ailenin parçasıdır"

15. CW Akademi MTS Çalıştayı 170. Eğitimi'nde konuşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, katılımcılara firmanın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi. Bugüne kadar satış noktalarıyla birlikte oldukça başarılı çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Sarvan, "Satış noktalarımız bizim için sadece iş ortakları değil, aynı zamanda büyük bir ailenin parçasıdır. Satış noktalarımızı büyük ve güçlü olan CW Enerji ailemizin en önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda iş ortaklarımızın başarıları bizim için yalnızca ticari bir kazanım değil, aynı zamanda CW Enerji'nin temel değerlerinden biri olan birlikte büyüme ve gelişme anlayışının bir yansımasıdır. Satış noktalarımızın sahada gösterdiği özveri ve emekleri markamızın güçlenmesine ve sürdürülebilir enerji çözümlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına büyük katkı sağlıyor. Bu başarı için her bir satış noktamıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sektörümüzü daha ileriye taşımak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Birlikte bugüne kadar birçok başarılı projeye imza attıklarını ifade eden Sarvan, satış noktaları ile birlikte güçlü bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Sarvan, "Satış noktalarımızın gelişimine katkı sunmak, karşılaşılan zorlukları birlikte çözmek ve rekabet gücünün artırılmasına destek olmak bizim en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle düzenlediğimiz eğitimler ve çalıştaylarla satış noktalarımızın sahadaki başarılarını artırmayı amaçlıyoruz. CW Enerji olarak her zaman sahada olan, gelişimi destekleyen ve ortak başarıyı esas alan anlayışa sahip olduk. Bu anlayış kapsamında 15. CW Akademi MTS Çalıştayı'nda bir araya gelmek, bilgi paylaşımında bulunmak ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek bizler için büyük bir fırsat oldu. Bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmak, sektörümüzü daha ileriye taşımak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bundan sonra da hep birlikte büyümeyi ve gelişmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. - ANTALYA