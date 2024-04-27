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CVC Bosphorus'24 Konferansı İstanbul'da Gerçekleştirilecek

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Girişimci Kurumlar Platformu tarafından, Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek olan CVC Bosphorus'24 Konferansı, 7 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Konferansa Türkiye ve dünyadan 20'ye yakın şirketin üst düzey yöneticisi katılacak ve sektörün geleceği ele alınacak.

Girişimci Kurumlar Platformu tarafından, Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle, Kurumsal Girişim Sermayesi Konferansı'nın ikincisi "CVC Bosphorus'24", 7 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

"Yatırımın geleceğini birlikte inşa etmek" başlığıyla düzenlenecek konferansa Türkiye ve dünyadan 20'ye yakın şirketin üst düzey yöneticisi katılacak.

Sektörün geleceğinin ele alınacağı etkinlikte uluslararası trendler, gelişmeler ve deneyimler paylaşılacak.

Konferansta Türkiye Kalkınma Fonu, Fiba Holding, Fibabanka, Ak Portföy, İnci Holding, Paribu Ventures, Re-Pie Portföy, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Yapı Kredi'den de konuşmacılar yer alacak.

Yabancı konukların arasında Remus Capital'in kurucu ortağı, Presto Automation'ın Üst Yöneticisi (CEO) Krishna K. Gupta ile İngiltere'de EdenBase.com'un kurucu ortaklarından, önde gelen Fintech merkezlerinden Level39.co'nun kurucularından Eric van der Kleij de bulunacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

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