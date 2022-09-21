Çuval Fabrikası üretime geçiyor

Oltu OSB'de 326 kişiye iş kapısı olan Mithat Güzel çuval fabrikası 15 Ekim'den itibaren üretime başlayacak.

Oltu Osb'de 326 kişiye iş kapısı olan Mithat Güzel çuval fabrikası 15 Ekim'den itibaren üretime başlayacak.

Oltu OSB de Oltulu işadamları Murat ve Erkan Güzel kardeşlerden 7 bin 200 kapalı alana sahip 20 bin 500 metre kare alana kurulan 326 kişiye iş kapısı olacak olan çuval fabrikasının kaba inşaatında sona gelindi.

Oltu OSB de yapımı devam eden çuval fabrikası inşaatında incelemelerde bulunan Erdaş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güzel, "Oltu OSB de yaptığımız iki fabrikamızın ilkini Ekim ayının 15'şinde üretime geçireceğiz. Yeni fabrikalarımızda 186 bayan 140 erkek olmak üzere toplamda 326 kişi çalışacak" dedi.

Mithat Güzel Çuval Fabrikası'nın Oltulu 326 kişinin AŞ kapısı olacağını kendilerini bir hayli mutlu edeceğini belirten Güzel, Oltu ve çevre ilçelerdeki istihdama büyük ölçüde katkı sağlayacağını söyledi. - ERZURUM