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Cüneyt Asan 'Etin Kralı' seçildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Cüneyt Asan 'Etin Kralı' seçildi

Bu yıl Dubai'de düzenlenen Uluslararası 5'inci BURJ CEO ödüllerinde Günaydın Et'in sahibi Cüneyt Asan, özel ödülün sahibi oldu.

Bu yıl Dubai'de düzenlenen Uluslararası 5'inci BURJ CEO ödüllerinde Günaydın Et'in sahibi Cüneyt Asan, özel ödülün sahibi oldu.

Uluslararası 5'inci BURJ CEO ödülleri, bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Dubai'de düzenlendi. Törende geleneksel dalların dışında bir de özel ödül verildi. 150 ülkeden binlerce iş adamı ve iş kadının tercihi ile bu ödülün sahibi Günaydın Et'in sahibi Cüneyt Asan oldu.

"Hislerimi anlatamam"

Bu gururu yaşadığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Cüneyt Asan, "Öncelikle World Ceo Club Network Başkanı Dr. Tarıq Nizami ve jüriye milletim adına teşekkür ediyorum. Hislerimi anlatamam. İş dünyasının 'Oscar'ı olarak kabul edilen bu organizasyonda bir Türk için özel ödül tahsis edilmesi ve 'King of Meat' (Etin Kralı) diye adlandırılmam beni çok mutlu etti" dedi. - İSTANBUL

Cüneyt Asan 'Etin Kralı' seçildi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, CEO, Ekonomi, Haberler

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