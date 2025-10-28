Cumhuriyetimizin 102. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklığolu, "Atatürk'ün milletimize armağan ettiği Cumhuriyetimizin 102. yılını coşku, mutluluk ve umutla kutluyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk milletine en çok yakışan yönetim biçiminin cumhuriyet olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, cumhuriyeti yaşatan değerlerden asla vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Cumhuriyetin 102'inci yılını coşkuyla karşıladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Atatürk'ün milletimize armağan ettiği Cumhuriyetimizin 102. yılını coşku, mutluluk ve umutla kutluyoruz. Milletimize en çok yakışan yönetim biçimi olan Cumhuriyetimizin özünde bağımsızlığımız, demokrasimiz, kardeşliğimiz, bir ve beraberliğimiz yatar. Bu değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyetin ikinci asrında Türkiye ekonomisini geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı Cumhuriyetimiz bugün 102. Yaşını kutluyor. Unutulmasın ki Cumhuriyetin ilanı aslında, türlü yokluklarla mücadele eden, kendilerinden katbekat üstün düşmanlarla savaşan, ama hiç pes etmeyen Türk milletinin, küllerinden yeniden doğuşunun ilanıdır. Bu doğuş, uygarlık yolunda sonsuza dek sürecek bir yürüyüşün ışığıdır. Cumhuriyetimizin ikinci asrında biz de ecdadımız gibi cesur olacağız. Büyük düşünmeye, büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Özel sektör olarak ekonomiye katkılarımızı, yatırımlarımızı ve istihdam sağlamadaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koyarak bize bu vatanı kazandıranları rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." - ANKARA