Cumhuriyet'in 100. yılı için hatıra para basıldı
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için hatıra para basıldığını açıkladı. Bakan Şimşek, hatıra paranın Cumhuriyetimizin eşsiz ışığını kutlamak amacıyla nesillere armağan olarak basıldığını belirtti.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için hatıra para basıldığını açıkladı.
Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlamak amacıyla Bakanlığımızca nesillere armağan olarak hatıra para basılmıştır. Cumhuriyetimizin eşsiz ışığı yolumuzu ilelebet aydınlatmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi