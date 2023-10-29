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Cumhuriyet'in 100. yılı için hatıra para basıldı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için hatıra para basıldığını açıkladı. Bakan Şimşek, hatıra paranın Cumhuriyetimizin eşsiz ışığını kutlamak amacıyla nesillere armağan olarak basıldığını belirtti.