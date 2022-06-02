Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Denizli'de açılışlara katıldı - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Denizli'de açılışlara katıldı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Ekonomi
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Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Denizli'de açılışlara katıldı

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Cemil Çiçek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli'de Ticaret Borsası Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile Sanayi Odası (DSO) yeni hizmet binasının açılışlarına katıldı.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Cemil Çiçek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli'de Ticaret Borsası Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile Sanayi Odası (DSO) yeni hizmet binasının açılışlarına katıldı.

Çeşitli açılışlara katılmak üzere kente gelen Çiçek ve Hisarcıklıoğlu, Denizli Ticaret Borsası'ndaki Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi, Borsa Başkanı İbrahim Tefenlili'den bilgi aldı.

Daha sonra DSO'nun Menderes Bulvarı'ndaki hizmet binasının açılışına katılan Hisarcıklıoğlu, burada, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

DSO'nun kaliteli hizmetlerinin tescilli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu "Denizli'de sanayi odamız, vermiş olduğu hizmet standardı açısından, bugün Paris, Berlin ve Londra'daki sanayi odaları üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, üyelerine o şekilde hizmet veriyor, bu uluslararası akreditasyon tarafından belgelenmiş, tescillenmiş vaziyette." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Denizli'nin ihracattaki başarısından övgüyle bahsetti.

Daha sonra Hisarcıklıoğlu, Çiçek ve diğer ilgililer sanayi odasının hizmet binasının açılışını gerçekleştirip, incelemelerde bulundu.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Ekonomi

Yüksek İstişare Kurulu Cemil Çiçek Denizli Ekonomi Haberler

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